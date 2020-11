Pol Espargaró: “Stupefatto dall'annata di KTM!”

Come avvenuto già la settimana scorsa sulla stessa pista, domenica Pol Espargaro è salito sul terzo gradino del podio, ma a differenza dell’appuntamento d’Europa, stavolta ha dovuto vedersela con Takaaki Nakagami. A nove giri dal termine, dopo 18 in cui occupava la terza posizione, Pol è stato raggiunto dal giapponese della Honda, che arrivava con un ritmo migliore. Ma quando il pilota LCR ha sferrato l’attacco alla curva 14, l’ultima prima del rettilineo principale, ha tardato tanto la frenata che è finito a terra, mancando di poco lo spagnolo della KTM.

Pol descrive l’episodio: “Non so bene come ho salvato la caduta, in quel punto io frenavo molto tardi e recuperavo su Miller e Morbidelli ad inizio gara. Quando ho visto che mi sorpassava all’interno di quella curva, gli ho lasciato spazio perché sapevo che non sarebbe stato facile frenare in tempo. In quei momenti, è tutta una questione di fortuna, la maggior parte delle volte il contatto è inevitabile”.

Con il terzo posto di domenica però, Espargaro arriva a quota cinque podi in questa stagione con KTM: “È incredibile, ancora non sono e non siamo coscienti della stagione che abbiamo fatto, di come stiamo concludendo l’anno, con prime e seconde file in griglia, podi, in condizioni di asciutto dove tutti vanno al limite. Siamo tutti stupefatti, dopo Portimao festeggeremo, vediamo se si potrà fare con una buona gara”.

Infine, lo spagnolo ha voluto fare i complimenti al connazionale, Joan Mir, per aver conquistato il suo primo titolo mondiale: “Sono molto contento per Joan, è un gran lavoratore, so che si impegna tantissimo. È simpatico, un ragazzo normale, oltre ad essere un grande. Sono felice per lui e per Suzuki, hanno lavorato molto bene”.

