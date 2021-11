Pol Espargaro in ospedale dopo una brutta caduta in FP3

La terza sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana si è conclusa prima del previsto e in modo movimentato per Pol Espargaro.

Il pilota della Repsol Honda stava affrontando l'ultimo settore della pista quando, all'ingresso della curva 13 del Circuito Ricardo Tormo, il lungo curvone a sinistra in accelerazione, ha accusato una perdita di grip al posteriore ed è stato lanciato in aria dalla sua RC213V.

Dopo un volo di diversi metri, il più giovane dei fratelli Espargaro è atterrato violentemente sull'asfalto, accusando un colpo davvero tremendo.

I soccorsi sono stati immediati, con Pol che non ha mai perso i sensi, ma ha avuto bisogno della barella per essere portato prima sull'ambulanza e successivamente al Centro Medico del circuito, dove è stato sottoposto ad un primo check-up.

Per il momento non sono state evidenziate fratture, anche se il pilota di Granollers è molto dolorante per una contusione al costato sul lato destro ed al polso destro. Per questo è stato disposto il suo trasferimento all'ospedale di Valencia per un check-up più approfondito.

Angel Charte, responsabile medico della MotoGP, ha spiegato: "E' arrivato confuso e accusando tanto dolore al petto, soprattutto sul lato destro. L'esame neurologico è normale, ma è possibile che ci sia qualche tipo di lesione a livello costale".

"Per il resto, gli esami sono nella norma, ma lo abbiamo mandato in ospedale per fare tutti gli esami necessari. Ha una piccola lesione al posto destro, che non abbiamo visto neanche radiologicamente, ma siamo molto tranquilli".

Con Marc Marquez assente a causa del problema di diplopia (vista sdoppiata) rimediato in una caduta in allenamento, Espargaro è destinato ad essere l'uomo chiave per la Honda nei test della settimana a Jerez, dove le squadre inizieranno a lavorare alle moto 2022. Un suo eventuale ko sarebbe quindi un duro colpo per la Casa giapponese.

La certezza al momento è che Pol non potrà prendere parte alle qualifiche di oggi pomeriggio, quindi non ci sarà neanche una moto della HRC in pista. Resta da capire invece se domani riceverà l'ok per provare a disputare la gara. Ma questo chiaramente dipenderà dall'esito degli accertamenti che saranno fatti in ospedale.

Le foto della FP3 di stamattina

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 1 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 2 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 3 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 4 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 5 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 6 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 7 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 8 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 9 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 10 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 11 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 12 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 13 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Petronas Yamaha SRT 14 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Petronas Yamaha SRT 15 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Petronas Yamaha SRT 16 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Petronas Yamaha SRT 17 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Petronas Yamaha SRT 18 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Petronas Yamaha SRT 19 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 20 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 21 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 22 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 23 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 24 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 25 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 26 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 27 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 28 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 29 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fans de Rossi en el circuito de Valencia 30 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 31 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 32 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 33 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 34 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 35 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 36 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 37 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 38 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 39 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 40 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 41 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 42 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 43 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 44 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 45 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team Gresini 46 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 47 / 47 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images