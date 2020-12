Pol Espargaró: “Ecco la mia paura più grande all’arrivo in Honda”

Pol Espargaro non aveva immaginato nemmeno nei suoi sogni migliori un finale in KTM come quello che ha vissuto quest’anno, con cinque podi ed una moto vincente e temuta dai suoi rivali. La RC16 era inguidabile quando è arrivato alla casa austriaca per la prima volta nel 2017, ma ora è la moto più invidiata del paddock.

In un’intervista esclusiva con Motorsport.com, Pol ha riconosciuto che i primi contatti con Honda sono iniziati a metà del 2019 e che, da allora, l’evoluzione della KTM è stata così importante che gli sono sorti dei dubbi sul passo da fare, se fosse corretto o meno. Nel podcast ‘Por Ojeras’, il catalano spiega: “Ci sono sempre dei dubbi sulle decisioni che prendi e chi dice il contrario, mente. Alla fine sono i dubbi a farti migliorare. Pensare che uno o l’altro possa essere meglio di te è ciò che ti spinge a sforzarti ti più”.

Tuttavia, il minore dei fratelli Espargaro è convinto del fatto che andare in Honda è la decisione corretta a livello sportivo ed i suoi timori riguardano più ciò che possa perdere a livello umano: “I dubbi che ho avuto hanno riguardato maggiormente l’aspetto umano, per il team di persone che abbiamo formato in KTM negli ultimi anni. Per portare la KTM dove è ora, è vero che bisogna guidarla bene, ma è anche importante creare un bel gruppo di lavoro, che capisca alla perfezione sia la moto sia il pilota”.

“La mia paura più grande è quella di non poter formare un gruppo come quello che ho avuto fino ad ora. In MotoGP non esiste la moto migliore del mondo, nemmeno il miglior pilota o la miglior squadra. C’è una combinazione di questi tre fattori insieme. Questo è ciò che ha ottenuto Marc Marquez quando è arrivato in Honda. Non si trovava bene con il gruppo umano che c’era intorno a lui quando è arrivato nel 2013 e cambiarlo è stata parte della motivazione che ha avuto allora e che gli ha permesso di vincere il titolo. Se non si fosse sentito così a suo agio, probabilmente non avrebbe vinto così tanto”.

Pol, che per “motivi contrattuali che non si possono spiegare” non porterà alcuna persona da KTM in Honda, ha piena fiducia nel gruppo tecnico che lo aiuterà, che è lo stesso che è stato con Alex Marquez nel 2020: “Sono persone molto preparate, con un livello alto e che lavorano qui da molti anni. Li conosco e ho parlato mille volte con loro nel paddock, la maggior parte è catalana, come me. Sicuramente ci capiremo bene”.

Nessuno dubita degli enormi meriti di Pol nello sviluppo della KTM in questi quattro anni con il team austriaco, ma lo spagnolo è cosciente del fatto che in Honda i risultati vengono valutati in maniera diversa e sono obbligatori: “Ho iniziato questo progetto con KTM come l’ultimo della griglia e lo concludo con cinque podi e due pole position. Perciò, se l’ho ottenuto con KTM, credo di poterlo fare anche con Honda”.

Sulla carta, Pol condividerà il team con l’attualmente infortunato Marc Marquez, prendendo il posto in Repsol di Alex Marquez, che dopo aver debuttato in MotoGP nel 2020 salendo sul podio due volte, correrà con il team LCR nel 2021: “Alex ha dimostrato di avere ciò di cui si ha bisogno per reggere la pressione. Ha risollevato una stagione che non era iniziata bene, in cui è stato criticato all’inizio senza alcun motivo. Io passo al team Repsol Honda sapendo a cosa vado incontro. Lì o si ottengono buoni risultati o le stagioni non sono buone. Dopo ciò che ha fatto Marc in questi anni, tutto ciò che farà un altro pilota sarà poco”.