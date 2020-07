Pol Espargaró: “Abbiamo il passo dei migliori di domenica”

Pol Espargaro ha chiuso con il quinto tempo la prima giornata del Gran Premio d’Andalusia, il suo miglior crono, 1’37”442, lo ha ottenuto nella prima sessione di libere ed è stato quello che gli ha garantito la permanenza in top 5.

Il pilota KTM ha mostrato anche un gran ritmo ed è piuttosto soddisfatto di come è andata la giornata: “È la prima volta che abbiamo il passo gara per lottare per qualcosa di grande, senza pensare a qual è la marca con cui ci confrontiamo. Non abbiamo nulla da perdere, darò tutto per ottenere un grande risultato”.

Le KTM, dopo i bei risultati dello scorso fine settimana, sono tornare a farsi vedere all’inizio di questo secondo fine settimana di gara piazzando tre moto nelle prime sei posizioni, grazie anche al terzo posto di Brad Binder. Unica pecca della giornata di Espargaro è stata una caduta avvenuta durante la seconda sessione di prove libere, quando ha dovuto schivare Johann Zarco e buttarsi a terra per non finire contro il muro.

Lo spagnolo racconta: “Ho avuto due episodi con Zarco, uno la mattina ed un altro il pomeriggio. Nelle FP1 mi ha rovinato il giro di proposito perché andava veloce. Si è girato, mi ha visto arrivare, ma non ha voluto farsi da parte. Nelle FP2 invece è stata colpa mia, sono andato largo e lui non era in traiettoria. Poteva stare in un altro posto, ma è comunque colpa mia”.

Una volta dimenticata la caduta, Espargaro torna a pensare alla gara, in cui sente di poter andare forte: “Bisogna approfittare delle difficoltà dei piloti che non stanno bene, magari otteniamo il podio sull’asciutto, anche se adesso è presto per parlare. Ad ogni modo abbiamo il passo gara dei piloti che hanno lottato per la vittoria domenica scorsa. Però bisognerà vedere come partiamo, come partono le Ducati e se posso sorpassarle alla prima curva”.

“La moto è migliorata molto – prosegue il pilota KTM – grazie ad alcune cose che proviamo dallo scorso anno. Il telaio nuovo, per esempio, è un po’ più rigido e fa sì che la moto si muova di meno. Può darsi anche che le nuove gomme ci aiutino un po’ di più rispetto al 2019”.

Guarda il Gran Premio Red Bull di Andalusia live su DAZN. Attiva ora