Podcast MotoGP | Rossi e Stoner, la rivalità dell'apice tecnico

Ventisei anni di carriera sono tanti, in tutto questo tempo era impossibile non scrivere la storia. Valentino Rossi lo ha fatto, ma si sa, la storia non la si scrive mai da soli. Per questo, il Dottore è stato accompagnato dai rivali, che hanno segnato un’epoca e che sono stati protagonisti delle diverse fasi della sua carriera. Alcuni sono stati un fuoco di paglia, altri invece hanno lasciato un segno indelebile.

Dopo l’era Biaggi, in un battito di ciglia ci si è immersi in un nuovo momento storico, quello “australiano”. Il travolgente ed ermetico Casey Stoner è arrivato in MotoGP nel 2006, l’anno in cui Valentino Rossi ha ceduto lo scettro per la prima volta dopo tanti anni...