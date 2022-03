Podcast MotoGP | GP Qatar: "Con questi italiani non ci mancherà Valentino"

Carica lettore audio

"Dov'è la vittoria, le porga la chioma". Ecco, a Lusail la vittoria non solo viene trovata, ma si ripete per ben tre volte questa domenica. Il Gran Premio del Qatar ha dato inizio alla stagione 2022 del motomondiale e per l'Italia non poteva cominciare in maniera migliore. Nel "dopo Valentino", i giovani raccolgono il testimone della leggenda e non fanno sentire la mancanza del Dottore.

Andrea Migno è tornato a trionfare in Moto3, Celestino Vietti ha centrato il primo successo in Moto2 ed Enea Bastianini ha creato un capolavoro in MotoGP. "Bestia" ha trovato la sua prima affermazione nella classe regina nel segno di Fausto Gresini. In sella alla Ducati Desmosedici GP21 del team Gresini, il romagnolo ha portato gioia e sorrisi a Nadia Padovani, che ha preso in mano le redini dell'azienda dimostrando quanto la scelta di investire sulla MotoGP fosse vincente.

E per l'Italia nel mondiale questo è solo l'inizio...