Podcast MotoGP | Test Sepang: Ducati e Aprilia brillano e innovano

Il circuito di Sepang è tornato a ospitare la MotoGP per i test invernali. Nei due giorni di attività sulla pista malese, abbiamo avuto un piccolo assaggio della stagione 2022, che si preannuncia combattuta non solo sul filo dei millesimi ma anche in termini tecnici.

A dominare è la Ducati, che ha portato in pista diverse novità entrate subito nell'occhio del ciclone. Non è da meno Aprilia, che compie un balzo in avanti in termini aerodinamici. Yamaha è invece la grande delusa dei test di Sepang...