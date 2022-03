Podcast MotoGP | Bagnaia, ora i jolly sono finiti

Carica lettore audio

Sotto la pioggia scrosciante, Miguel Oliveira ha trovato la prima affermazione della stagione, trionfando nel Gran Premio dell'Indonesia. Nel giorno del successo KTM, sprofonda Pecco Bagnaia, che in sella alla Ducati non è riuscito ad andare oltre la 15esima posizione finale, accumulando un solo punto in due gare.

Come il piemontese, anche Marc Marquez cercherà il proprio riscatto in Argentina. Il pilota Honda è stato costretto a dare forfait per precauzione dopo una spaventosa caduta avuta nel warm-up in cui ha rimediato diverse contusioni e colpi alla testa.