Pirro sostituirà Martin al Mugello, Rabat torna in SBK

Jorge Martin salterà il Gran Premio d’Italia della settimana prossima, a causa dell’infortunio che ha rimediato durante le prove libere del GP del Portogallo, a Portimao. Sarà così Michele Pirro a sostituirlo nell’appuntamento del Mugello della MotoGP.

Pirro compariva come wild card del team ufficiale nella lista dei partecipanti iniziale per il Mugello e Ducati sfruttava nel gran premio di casa uno dei tre weekend wild card a cui hanno diritto le squadre che non usufruiscono delle concessioni durante la stagione.

Alla fine però il giovane rookie spagnolo non è riuscito a recuperare in tempo e Ducati ha preferito occupare il suo posto e conservare la wild card per un altro momento della stagione. Martin, oltre alla gara del Portogallo, ha perso anche i Gran Premi di Spagna e di Francia, in cui è stato sostituito da Tito Rabat. Quest’ultimo però debutta quest’anno nel mondiale Superbike e la concomitanza tra Mugello ed Estoril della prossima settimana rendeva complicata la sostituzione di Martin da parte di Rabat sul circuito toscano.

Martin, che si è infortunato lo scorso 17 aprile, si è operato cinque giorni dopo con un intervento che ha richiesto tre aperture distinte: “Una alla mano destra, al pollice, un’altra al ginocchio sinistro che richiederà un po’ più di tempo nel recupero e un’altra ancora alla caviglia destra, al malleolo tibiale. In totale sono tre interventi con tre medici diversi di tre staff differenti”.

Il pilota di Madrid sperava di tornare al Mugello, gran premio di casa per Ducati e Pramac, ma al momento deve andare avanti con il recupero. “L’obiettivo ora è tornare a Barcellona”, ha detto Martin in riferimento al Gran Premio di Catalogna, in programma il prossimo 6 giugno. Nell’anno del suo debutto in MotoGP, Jorge aveva iniziato in maniera incredibile, ottenendo la prima pole e il primo podio alla sua seconda gara, a Doha.