Pirro: “Questa è la miglior Ducati di sempre!”

Il Gran Premio di San Marino è uno degli appuntamenti più attesi del calendario soprattutto per i piloti tricolore, che quest’anno sono in presenza massiccia al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Sul tracciato romagnolo ritroviamo anche Michele Pirro, wild card al Mugello e in pista con la terza Ducati ufficiale anche in questo fine settimana.

Il pilota pugliese è un veterano di questa pista e lo è anche della Desmosedici GP, che ha contribuito a portare in vetta con il lavoro da tester. Alla luce della splendida vittoria di Pecco Bagnaia la scorsa settimana ad Aragon, Pirro non esita a dire che forse ci troviamo di fronte alla miglior Ducati di sempre: “Io credo che questi risultati parlino, così come la duttilità della moto ad adattarsi a tante condizioni, tanti stili e tanti piloti diversi. Secondo me tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, anche se di poco, è stato sempre migliorativo. Quindi abbiamo sempre fato degli anni una moto migliore, quindi direi che questa è la miglior Ducati di sempre”.

Lo aveva dimostrato lo stesso Pirro al Mugello, quando ha disputato la gara come wild card. Ha tagliato il traguardo in 13esima posizione, ma per gran parte dei giri è rimasto in top 10 e per lui è un ottimo segnale anche in vista di questo fine settimana: “Al Mugello, fino a due giri dalla fine ero tra i primi nove, quindi l’obiettivo è ripartire da lì. Abbiamo il potenziale, la velocità e la moto per poterlo fare. Sono molto contento perché Bagnaia ha vinto l’ultima gara e soprattutto qui a Misano l’anno scorso era velocissimo, quindi la possibilità di riconfermarsi al vertice c’è. Io cercherò di fare del mio meglio e comunque credo che tutte le Ducati possano fare molto bene”.

Dunque, questa Ducati sembra perfetta e il suo ruolo è stato fondamentale. Ma, per migliorare ancora, Pirro sfrutterà questo weekend come dei test? Lo spiega lo stesso pilota: “Rispetto al passato siamo comunque in una condizione buona, quando mi presento alle gare, se c’è qualcosa da poter provare, lo faccio. Ma abbiamo una moto di base che funziona, quindi al momento ti dico che posso pensare ad andare forte e a guidare, perché è importante per tenere il livello alto anche quando fai i test, quindi confrontarsi con gli altri è sempre positivo”.

A Misano troveremo tanta Italia, con Pirro wild card, il rientro di Franco Morbidelli dopo l’infortunio e il ritorno di Andrea Dovizioso in sella alla Yamaha del team Petronas. Il pilota Ducati commenta la decisione del Dovi, suo ‘compagno di test’ in quest’ultimo anno e amico: “Abbiamo condiviso la pista fino all’ultimo test, solo che lui era con Aprilia. Da domani lo ritroverò sulla Yamaha. Gli ho detto che è un po’ una cosa importante e da pazzi, perché credo che non sia facile dopo tanti anni salire su una Yamaha, che ha un concetto completamente diverso da Ducati e Aprilia. Ma lui negli anni ci ha abituati a risollevarsi e a trovare sempre la forza per trovare qualcosa di buono. Quindi mi aspetto che non sia facile ma che lui possa divertirsi ed essere veloce”.