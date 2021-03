Piloti favorevoli ad una versione MotoGP di Drive to Survive

Il progresso invernale di Aprilia in MotoGP negli ultimi anni ha sempre finito per trarre in inganno. Ma le concessioni dettate dal regolamento hanno permesso di iniziare il 2021 con una nuova moto. I primi segnali sono promettenti e devono esserlo, perché il 2021 per numerose ragioni sarà la stagione più importante di Aprilia in MotoGP. E ora strizza l'occhio anche Dovizioso...