Petrucci sollevato: “Per un momento ho pensato di fare podio”

La nuova avventura di Danilo Petrucci non è iniziata nel migliore dei modi, ma Le Mans era il posto giusto per il riscatto. Così è stato e il pilota ternano è riuscito a trarre il meglio dalla sua KTM in una condizione insidiosa ma in cui si trova sempre a proprio agio.

Petrux è stato autore di una solida gara, in cui la pioggia ha fatto capolino cambiando le carte in tavola e complicando la situazione per molti. Il portacolori KTM però non si è lasciato intimorire e ha affrontato la gara flag-to-flag in maniera eccellente, riuscendo a tagliare il traguardo in quinta posizione ed essendo la prima KTM alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Francia.

Il risultato odierno solleva molto l’animo di Petrucci, che sa di dover migliorare ancora, ma è soddisfatto di quanto ottenuto: “Sicuramente venerdì abbiamo fatto un bel reset, perché la direzione che avevamo preso non funzionava. C’è stata una riunione in cui ho detto la mia su quello che si poteva migliorare ed effettivamente qualcosa è cambiato subito. Chiaramente siamo ancora abbastanza distanti da dove vorremmo essere. Abbiamo capito qual è il problema, però per la soluzione ci sono tante piccole cose da mettere a posto e non si arriverà subito. Però almeno essere competitivi è una buona cosa. È chiaro, qui a Le Mans siamo competitivi e per un momento ho anche pensato di fare podio, però sono contento lo stesso”.

“Il problema è che comunque con il mio peso io scaldo di più le gomme – commenta il pilota KTM parlando della gara – con le medie i primi tre giri è stato un incubo stare in piedi. Ho fatto un errore alla Curva 8, si è chiuso tutto e cadere era facilissimo. Sarebbe dovuto rimanere bagnato per cercare di fare podio. Nel cambio moto ho avuto un problema a mettere la prima, queste due tre cose non sono state perfette. Ma sapevamo che quando l’asfalto si fosse asciugato avremmo sofferto, per quello ho scelto le medie. È stato un azzardo perché all’inizio era faticoso stare in piedi, ma sarebbe stato il massimo e possibile finire sul podio se fosse rimasto bagnato”.

Come ormai è noto, Petrucci è uno specialista del bagnato e Le Mans ne ha rappresentato l’ennesima prova. Il ternano spiega perché: “Penso di essere uno dei migliori piloti con la pioggia, ma non so il motivo. Probabilmente perché fino ai 16 anni ho guidato solo moto off-road e mai moto da pista. Quindi potrei dire di avere più esperienza con le off-road che con le altre. Sicuramente sul bagnato tutto è più calmo e il mio peso non diventa un problema. Con le gomme di uno o due anni fa il mio peso diventava un grosso problema. Con la pioggia invece questo svantaggio diminuisce e a volte diventa anche un vantaggio. Mi piace molto guidare sotto la pioggia e anche stamattina mi sono divertito ad essere in testa dopo tanto tempo”.

Dopo Le Mans arriva il Mugello, dove Danilo Petrucci ha conquistato una vittoria stratosferica nel 2019 in sella alla Ducati ufficiale. Quest’anno sarà un’altra storia e spera di continuare a migliorare per ottenere buoni risultati: “A livello di setup diciamo che la direzione in cui siamo andati è al limite. Non possiamo fare di più. È una questione di peso sulle due ruote, ci vuole qualcosa di strutturale e altre cose da fare. A Le Mans sono l’ultimo vincitore e magari porta bene. Ci devo mettere del mio come ho fatto nel 2019 per fare una bella gara al Mugello e per fare un altro bel risultato con KTM”.

