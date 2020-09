Petrucci: "Questo weekend mi mancava motore"

Un passetto alla volta, ma Danilo Petrucci si sta piano piano riavvicinando alle posizioni che merita. A Barcellona, il pilota della Ducati è riuscito a centrare la Q2 per la seconda gara di fila e in gara ha colto il suo miglior risultato stagionale.

E' chiaro che non c'è ancora da fare i salti di gioia per un ottavo posto, ma questa volta anche alla domenica è rimasto più vicino alle altre due Desmosedici GP di Jack Miller e Pecco Bagnaia, cedendo solo nel finale, quando ha accusato un calo importante della gomma posteriore.

La cosa curiosa è che a generarlo è stato un problema che mai ci si aspetterebbe di riscontrare su una Ducati: la mancanza di velocità di punta. Il pilota di Terni ha infatti spiegato di essere stato parecchio in difficoltà da questo punto di vista nel GP di Catalogna, al punto da aver fatto sostituire uno dei propulsori, ma senza trovare il beneficio sperato.

"Ero più veloce di Pecco in alcune curve, solo che lui aveva più accelerazione e velocità di punta. E' da ieri che abbiamo notato questa cosa, per questo abbiamo anche messo un motore più fresco, ma la situazione non è cambiata. Nel Warm-Up non riuscivo a passare l'Aprilia di Espargaro con la scia e in gara ho subito tutti i sorpassi in rettilineo" ha spiegato "Petrux".

"Per provare a passare Pecco, uscivo dall'ultima curva più veloce, ma appena iniziavamo a tirare le marce non riuscivo neanche ad uscire dalla scia. Facendo questo ho consumato molto le gomme e gli ultimi tre giri non ne avevo più, quindi ho perso contatto. Sono contento del feeling che ho trovato, perché abbiamo fatto un altro passetto in avanti rispetto a Misano".

"Qui il problema è stato che da sabato pomeriggio mi mancava motore. Non so perché, dobbiamo capire, ma sicuramente è una cosa che mi ha penalizzato in gara. Sia Pecco che Pol Espargaro mi hanno passato sul rettilineo e io non potevo contrattaccare. Era molto difficile stare dietro alle altre moto in tutte le accelerazioni dove si potevano fare dei sorpassi. Dai dati è molto visibile il problema, ma dobbiamo capire perché succede".

Suo malgrado, il ducatista è stato tra i protagonisti dell'incidente alla seconda curva che ha portato al ritiro immediato di Andrea Dovizioso. E' stata infatti una sua chiusura d'anteriore ad indurre all'errore Johann Zarco, che cadendo ha travolto il forlivese, ma Danilo ha spiegato che si è ritrovato davanti Pol Espargaro che ha frenato e non ha potuto fare nulla per evitare un leggero contatto.

"Ho fatto una bella staccata alla curva 1 e alla 2 ero dietro a Pol Espargaro, che ha rallentato improvvisamente. Io non ho avuto nemmeno il tempo di frenare, ho urtato la sua gomma posteriore e sono quasi caduto. Evidentemente, Johann dietro si è spaventato ed ha pinzato forte".

"Quella è una curva su cui siamo stati in difficoltà tutto il weekend per via delle temperature, perché è la prima a sinistra dopo tre curve a destra ed il rettilineo, quindi abbiamo visto tante cadute in quel punto. Mi dispiace che Johann abbia fatto cadere anche Dovi, ma è stato Pol a frenare davanti a me, quindi non penso di avere nessuna colpa" ha concluso.