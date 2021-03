Petrucci: "Inizio a guidare la KTM come voglio"

Per ora la prestazione vera e propria non è ancora arrivata, ma quello che troviamo a fine giornata è sempre un Danilo Petrucci sorridente. Per questi test pre-campionato della MotoGP, il ternano si è dato l'obiettivo di capire la KTM ed adattarla al suo fisico più poderoso rispetto agli altri piloti del marchio austriaco.

Anche se in classifica non si nota troppo, perché è sempre nelle retrovie, "Petrux" sta riuscendo nel suo intento, perché di giorno in giorno sta abbassando i propri tempi, ma soprattutto si sta avvicinando a Miguel Oliveira, che sicuramente è il pilota di riferimento della Casa di Mattighofen. Alla conclusione della prima giornata del Test 2, il gap si è infatti ridotto a soli quattro decimi. Il bilancio tracciato da Danilo è stato dunque positivo.

"Sono contento, perché sto iniziando a guidarla come voglio e ci stiamo avvicinando ai primi. E' chiaro che c'è una lunga strada da fare, ma ho ridotto il gap dalla miglior KTM, quella di Oliveira, quindi sono felice. Ho migliorato il mio tempo di un secondo ogni giorno, poi è chiaro che abbiamo visto delle prestazioni impressionanti, perché i primi sei hanno fatto 1'53"", ha detto Petrucci.

"Però credo che noi abbiamo lavorato abbastanza bene, facendo delle modifiche che hanno funzionato. Il gap dal miglior tempo di Miller è molto, ma noi siamo all'inizio e ci stiamo scontrando con piloti che sono sulla stessa moto da molto più tempo", ha aggiunto.

Quali sono le piste che ritieni possano essere più adatte alla RC16?

"Sicuramente questa moto ha una buonissima frenata ed una buonissima erogazione, quindi questo aiuterà sulle piste dove si potrà frenare forte e ci sarà poco grip. Ma credo che potremo fare bene anche quando la gomma comincia a calare. Per ora è tutto solo sulla carta, perché faremo sia i test che le prime due gare qui. Comunque ci stiamo avvicinando anche in Qatar".

Hai avuto modo di confrontare i tuoi dati con gli altri piloti della KTM? Hai visto qualcosa che ti può aiutare?

"Abbiamo i dati delle altre moto e ho visto che ci sono dei punti in cui sono già veloce ed altri invece in cui perdo. Come ho detto, oggi ho avuto delle buone sensazioni e mi sono divertito a guidare la moto. Incomincio a farle fare quello che voglio io, quindi riesco a migliorare il tempo e a dare delle indicazioni più giuste alla squadra. Domani partiremo da una base sempre nuova, anche se i miglioramenti non bastano ancora. Però ho iniziato a divertirmi".

Negli ultimi due giorni ti concentrerai ancora sul set-up o è in programma di provare a fare anche una simulazione di gara?

"Domani (oggi, ndr) lavoreremo ancora e proveremo a fare sempre meglio. Abbiamo tante idee per esplorare la moto e capire come possa adattarsi al meglio a me. Anche il team deve ancora conoscermi, quindi andiamo ancora un po' per tentativi. Però penso che nell'ultimo giorno proveremo anche a fare una simulazione di gara per vedere un po' come siamo messi".

Ti sei dato un target come tempo da raggiungere da qui alla fine dei test?

"E' abbastanza presto. Diciamo che mi piacerebbe essere in linea con le altre KTM. Ora sono arrivato a quattro decimi da Miguel, domenica ero ad un secondo, quindi mi sto avvicinando e vorrei essere in linea con lui".

