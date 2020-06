La KTM continua a sperare di riuscire a rilanciare per convincere Pol Espargaro a rifiutare l'offerta della Honda per andare ad affiancare Marc Marquez alla HRC nel 2021.

L'impresa però sembra piuttosto ardua, perché la Casa giapponese rappresenterebbe per la prima volta nella carriera in MotoGP di "Polyccio" la carta per provare a centrare la prima vittoria nella classe regina.

Giustamente, dunque, a Mattighofen hanno iniziato a guardarsi intorno e ci sarebbero già stati i primi contatti con il principale candidato ad andare a riempire la sella lasciata vacante dal pilota di Granollers, ovvero con Danilo Petrucci.

Anzi, secondo quanto riporta stamani la Gazzetta dello Sport, molto presto il pilota di Terni viaggerà verso l'Austria insieme al manager Alberto Vergani per capire se ci sono le basi per provare a delineare un futuro insieme.

Per Danilo si tratterebbe della grande occasione per non rimanere fuori dal giro della MotoGP. Cosa che ad un certo punto sembrava quasi inevitabile, quando la Ducati ha deciso di puntare su Jack Miller per il 2021, dicendogli di ritenerlo ormai fuori dal progetto della Rossa.

In molti pensavano che l'obiettivo numero 1 degli austriaci potesse essere Andrea Dovizioso, ma in realtà una trattativa vera e propria non c'è mai stata, con il vice-campione del mondo che sembra destinato a rimanere a Borgo Panigale, nonostante le difficoltà incontrate fin qui per porre la firma sul rinnovo con Ducati.

L'ostacolo per Petrucci quindi sembrerebbe avere le sembianze di Cal Crutchlow: il pilota britannico rischia seriamente di perdere il posto nel team LCR se la Honda dovesse decidere di spostare Alex Marquez nella struttura di Lucio Cecchinello, ma ora il suo ritiro appare meno scontato rispetto a qualche mese fa.

Questa stagione anomala, gli ha fatto venire la voglia di provare a correre almeno per un'altra stagione, ma dalla sua parte ci sono almeno un paio di punti a sfavore. Il primo è senza dubbio l'età, perché Cal tra qualche giorno spegnerà 35 candeline, ben cinque più di Danilo.

Il secondo è legato agli sponsor, perché il pilota di Coventry è da sempre legato alla Monster Energy, mentre la KTM è finanziata praticamente in toto dalla Red Bull. Si dice che in passato Cal abbia addirittura detto non alla HRC per non voltare le spalle alla bibita energetica, quindi anche questa non sarebbe una questione facile da risolvere.

Insomma, il grande favorito per la KTM sembra essere "Petrux", ma per Crutchlow potrebbe rimanere un'altra opportunità legata all'Aprilia. Tuttavia, questa dipende dall'esito del ricorso al TAS di Andrea Iannone, perché la Casa di Noale punta ancora molto sul pilota di Vasto e sembra disposta a scaricarlo solo nel caso in cui la sua squalifica dovesse essere confermata o inasprita.