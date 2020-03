Petrucci: "Il rinnovo con Ducati? Tutto rimandato all'estate"

La pandemia di Coronavirus ci sta obbligando tutti alla segregazione domenistica. E da questo non possono scappare neppure i piloti di MotoGP. Lo sa bene anche Danilo Petrucci, che in questa fare di isolamento è tornato nella sua Terni per stare con i suoi familiari.

Come tutti noi, il pilota della Ducati si interroga su quando finalmente il COVID-19 sarà sconfitto e su quando quindi potrà ricominciare a correre e tornare in sella alla sua Desmosedici GP.

"La cosa più brutta è che non sappiamo quando potremo ricominciare, quindi anche per la preparazione, mi continuo ad allenare però è chiaro che intensificheremo la preparazione mano a mano che si potrà riprendere. Ora mi sto allenando in bici, su vari percorsi di montagna perché come atleti professionisti ci è concesso" ha detto Petrucci in un'intervista concessa a Sky Sport MotoGP HD.

Con la stagione che difficilmente potrà scattare da Jerez nel primo weekend di maggio, come previsto al momento, c'è il rischio concreto di avere un calendario molto compresso nella parte conclusiva.

"Non so a livello fisico come sarà avere tante gare alla fine, questa è una cosa nuova per tutti. Cominciassimo da Jerez, le piste in sequenza mi piacciono, sono sempre andato bene anche a Le Mans e al Mugello, Barcellona, Assen. E’ chiaro che non faremo la pausa estiva, bisognerà vedere dei climi mai visti come in Argentina, USA e Valencia ma nessuno sa come potremo reagire".

Tra le altre cose, per "Petrux" questo stop è arrivato in una fase molto delicata per lui, perché il suo contratto scade a fine anno e quindi deve dimostrare il suo valore per guadagnarsi la riconferma in Rossa.

"Non abbiamo parlato di contratto con Ducati, sicuramente lo avremmo fatto se il campionato fosse iniziato. Tutto si rimanderà a luglio e agosto, nella fase centrale del campionato per vedere meglio i valori in campo. E’ chiaro che vorrei continuare a correre con Ducati, sono con loro dal 2015 e ho sempre desiderato di essere nel posto che ricopro ora".

"So che ci sono tanti piloti forti che vogliono la mia moto, ma l’obiettivo è di rimanere qua per tanti anni. Il rinnovo è in mano mia, dipende tutto dai miei risultati, ma se non sarò bravo abbastanza, mi dovrò guardare intorno ma mi dispiacerebbe".

"Non ci ho ancora pensato, è un’ipotesi che non ho metabolizzato, vorrei prima cominciare a correre, pensare prima alle gare, quello che poi viene viene".