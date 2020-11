Petrucci: "Stavolta avevo una gran voglia di fare i test a Jerez"

Il lungo addio è cominciato per Danilo Petrucci. Tra neanche 20 giorni la sua avventura in Ducati si concluderà dopo sei anni, quattro con i colori del Pramac Racing e due con il Rosso della squadra ufficiale di Borgo Panigale.

Una fetta importante della sua carriera in MotoGP, la più grande, che però il pilota di Terni vuole chiudere con il sorriso. La bella vittoria sotto alla pioggia ottenuta a Le Mans gli permetterà di salutare a testa alta, nonostante un 2020 che ha avuto più bassi che alti, ma la speranza di chiudere in bellezza resta.

E preparare le valigie in vista di quest'ultima tripletta che inizia a Valencia gli ha fatto un certo effetto, Danilo non lo ha potuto negare.

"Ci ho pensato molto, soprattutto ieri quando preparavo la mia valigia con tutte le cose della Ducati. Sicuramente è stato abbastanza brutto, o comunque malinconico preparare le ultime cose. La vittoria di Le Mans è stata un bel sollievo, perché era una cosa di sicurezza a livello personale" ha detto "Petrux".

"Ma nelle ultime tre gare possiamo ancora farci valere, perché oggi sta diluviando. Non è quello che aspetto, ma nella seconda parte di questa stagione ho un buon feeling con la moto e voglio fare almeno una di queste tre gare a livello dei migliori. Punto a farle tutte e tre perché voglio chiudere la mia storia con Ducati con il sorriso".

"Ora siamo già più rilassati nel box e questo ci ha consentito di fare buone prestazioni nonostante le difficoltà generali. Penso che sarà molto emozionante l'ultima gara a Portimao, quando saluterò i meccanici sulla griglia per l'ultima volta, ma sono soddisfatto di quello che ho fatto, anche se in queste ultime tre gare vorrei chiudere in maniera dolce" ha aggiunto.

Quando si chiuderà il ciclo ducatista, per Petrucci inizierà la nuova avventura con la KTM del team Tech 3, ma il pilota di Terni dovrà aspettare il prossimo anno per scoprire la RC16, perché non ci saranno i consueti test post-stagione, visto che il campionato si è prolungato fino a fine novembre.

"In molti piloti eravamo concordi che non ci fosse bisogno del test di Jerez, anche perché è una pista che a fine novembre è molto differente rispetto ad inizio maggio a livello di temperature, quindi non avevamo una gran voglia di andare. Quest'anno invece ne avrei avuto una gran voglia, ma purtroppo non ci sarà questa possibilità".

"Sfrutteremo ancora di più i due test che sembra faremo all'inizio dell'anno prossimo. Mi spiace, perché ero molto curioso. Vorrà dire che mi farò un bel po' di giri a Sepang, con il caldo che a me piace tanto (ride)" ha scherzato.

Riguardo alla composizione della sua futura squadra, Danilo ha spiegato che non lo seguirà nessuno dei suoi attuali tecnici e che si è fidato di Hervé Poncharal per la formazione della sua nuova squadra.

"Non verrà nessuno con me. A qualcuno dei miei tecnici avevo chiesto se poteva venire, ma poi ho rispettato molto la decisione di Hervé di tenere unita la squadra. Diciamo che ho rispettato l'ambiente che c'è già in quella squadra, quindi sarà tutto completamente nuovo per me".