La notizia ormai era nell'aria e questa mattina è arrivata la conferma ufficiale: Franco Morbidelli continuerà ad essere un pilota della Yamaha Petronas anche nelle stagioni 2021 e 2022 della MotoGP.

Il pilota italiano, campione del mondo della Moto2 nel 2017, è reduce dalla sua prima stagione con la squadra malese, nella quale è riuscito a scattare per ben quattro volte dalla prima fila e a piazzarsi sette volte nella top 6, contribuendo a rendere Petronas il miglior team Indipendente del 2019.

"Sono molto contento di aver rinnovato con Petronas Yamaha Sepang Racing Team, visto che l'anno scorso abbiamo fatto una grande stagione insieme, lavorando con grande slancio" ha detto Morbidelli.

"Penso che per me sia importante continuare ad andare avanti con la stessa squadra, la stessa moto e lo stesso ambiente, perché è stato bello lavorare qui. Lavoriamo tutti bene insieme, quindi voglio ringraziare la squadra per l'opportunità che mi sta dando, perché è un onore correre per loro".

"Lavorerò sodo per dare ancora qualcosa in più e migliorare i risultati che ho ottenuto nel nostro primo anno insieme. Ora non vedo l'ora di tornare a correre per dimostrare il nostro potenziale e sono molto felice di avere la possibilità di continuare a fare quello che amo, con la squadra che amo" ha concluso.

Molto soddisfatto anche il team principal, Razlan Razali: "Siamo lieti di confermare che Franky continuerà con noi anche l'anno prossimo. E' un pilota di grande talento e una grande risorsa per la squadra. E' sempre stato nei nostri piani per il futuro, qui è positivo poter confermare che correrà con noi nel 2021 e nel 2022".

"Franky ha il potenziale per raggiungere il gradino più alto del podio e questo è ciò per cui stiamo lavorando duramente. Abbiamo fiducia assoluta in lui e crediamo che abbia quello che serve per essere competitivo da Jerez, ma anche che maturerà e crescerà ancora sotto ogni punto di vista. Darà stabilità e competitività alla nostra squadra, quindi non vediamo l'ora di tornare in pista".

Messo al suo posto il primo tassello, ora in casa Petronas è tutto pronto per l'annuncio più atteso: quello dell'arrivo di Valentino Rossi, che dovrebbe legarsi al team per la stagione 2021 con un'opzione anche per il 2022, potendo contare su una M1 in configurazione factory.