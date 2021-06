Petronas non interferirà nel rapporto Raul Fernandez-KTM

Da quando Motorsport.com ha riferito un paio di settimane fa che Fernandez era diventato il primo obiettivo del Sepang Racing Team (SRT) per prendere il posto di Valentino Rossi nel 2022, si è parlato molto delle condizioni che devono essere soddisfatte affinché questo possa andare in porto.

Il principale ostacolo per la rivelazione di questa stagione della Moto2 per diventare compagno di squadra di Franco Morbidelli è la KTM, che si rifiuta di lasciar andare uno dei suoi beni più prezioni. Il protezionismo del marchio "arancione" ha raggiunto vette inimmaginabili, qualcosa che può essere confermato da Remy Gardner, che era tra l'incudine e il martello qualche settimana fa al Mugello e alla fine ha firmato con Tech3 per il salto in MotoGP.

La filosofia di KTM va di pari passo con quella che è sempre stata seguita da Red Bull, che offre contratti praticamente invulnerabili ai giovani piloti che sostengono. Le partenze di Jorge Martin (Pramac) e Pol Espargaro (Honda) hanno già confermato che questa filosofia ha delle crepe. Una sensazione che è ancora più evidente con gli esempi di Gardner e Fernandez. Con il futuro dell'australiano risolto, è ora il turno del suo attuale vicino di box e principale rivale nella corsa al titolo della Moto2.

In un'intervista concessa a Motorsport.com, Pit Beirer, direttore motorsport di KTM, ha detto pochi giorni fa che Fernandez stesso gli aveva fatto sapere di avere intenzione di rimanere in Moto2 con Ajo per un'altra stagione. "Al momento non c'è troppo movimento, perché l'ultima volta che ho parlato con Raul, un paio di settimane fa, mi ha detto che voleva rimanere in Moto2 per un altro anno. Questo ci dà un po' di tempo dopo che abbiamo deciso di promuovere Remy", ha commentato l'ex pilota di motocross.

KTM ha due possibili percorsi per Fernandez prima del 2022, l'ultimo anno del suo contratto con loro: continuare con il suo attuale team in Moto2 o portarlo in MotoGP con Tech3, ancora una volta al fianco di Gardner. Naturalmente, il costruttore di Mattighofen farà tutto il possibile per confermarlo, anche se il pilota ritiene che la sua miglior alternativa sarebbe quella di guidare la M1 marchiata Petronas.

In primo luogo, a causa del suo stile di guida molto raffinato, che è proprio quello che si adatta meglio alla moto giapponese. E poi, perché la dinamica che sta seguendo Maverick Vinales rende difficile immaginare che possa estendere il suo accordo con la squadra ufficiale per il 2023, quindi la Casa di Iwata potrebbe andare sul mercato per sostituirlo.

Per lasciare KTM, Fernandez deve pagare una penale di circa mezzo milione di euro. Si tratta di un importo più che accettabile per il duo Yamaha e Petronas che, tuttavia, non ha intenzione di iniziare una guerra. "Non vogliamo interferire nel rapporto che Raul ha con KTM", ha detto Johann Stigefelt, direttore di SRT, in un'intervista concessa a Motorsport.com.

"Naturalmente ci piace e siamo interessati a lui perché è molto veloce. Ma se vuole venire, dovrà prima risolvere la sua situazione", ha detto Stigefelt nel paddock del Sachsenring. Con Morbidelli alla guida del progetto Petronas MotoGP per il 2022, il budget per lo stipendio del secondo pilota non è nemmeno la metà dei 500.000 euro, e come sottolinea "Stiggy", tutte le parti sono interessate ad evitare conflitti con KTM.

La partita a scacchi tra Fernandez e KTM è in corso da un po' di tempo e Petronas sta aspettando di capirne il risultato. In questo senso, l'azienda austriaca è in vantaggio. "A loro favore ci sono due clasole, un diritto preferenziale di primo rifuito ed un diritto di primo rifiuto contro qualsiasi offerta che potrebbe ricevere da fuori", ha detto a Motorsport.com qualcuno che ha visto il contratto.

Le opzioni che ha con la KTM scadono il 31 luglio. Una data in cui, di solito in MotoGP, sono già state assegnate tutte le moto. Dato questo scenario, è logico pensare che Fernandez sia combattuto tra fare una scommessa e cercare il modo meno traumatico per sfuggire alle grinfie di KTM, o continuare con Ajo in Moto2. Accettare l'offerta per unirsi a Tech3 significherebbe probabilmente firmare un'estensione oltre il 2022, quando a quel punto ci saranno molte moto libere.

