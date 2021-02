Petronas: il primo video teaser con Rossi e Morbidelli

Lunedì prossimo, alle ore 10:30, il team Petronas Yamaha sarà ufficialmente svelato per la stagione 2021, con il vice-campione del mondo in carica Franco Morbidelli che formerà una coppia da sogno con il nove volte campione del mondo Valentino Rossi.

Rossi, che ha compiuto 42 anni la scorsa settimana, entrerà nella sua 26esima stagione nel Mondiale, la 22esima nella classe regina. E, ad eccezione dei primi due anni, ha sempre corso in un team ufficiale, prima con Honda, in due momenti distinti in Yamaha ed in Ducati.

Dopo ben 15 stagioni con il team ufficiale della Casa di Iwata, il campione di Tavullia affronta questa nuova sfida nella struttura satellitare gestita da Petronas, nella quale comunque avrà una M1 ufficiale ed il completo supporto factory.

Nonostante sia stato il miglior pilota Yamaha nel 2020, con tre vittorie ed il secondo posto nel Mondiale, Morbidelli non avrà a disposizione lo stesso pacchetto di Rosi e dovrà accontentarsi di una M1 2019 con specifiche 2020. Un ibrido che nella passata stagione, nelle sue mani, si è rivelato più competitivo di quello ufficiale.

Come anteprima del video che presenterà la squadra lunedì prossimo, Petronas ha rilasciato un trailer in cui si possono vedere alcune immagini dei piloti, così come i caschi che utilizzeranno nel 2021.

Anche se la presentazione avrà luogo lunedì, bisognerà attendere martedì per la conferenza virtuale di Morbidelli con i media ed addirittura mercoledì per avere le prime parole di Rossi con la sua nuova squadra.