Perché Suzuki non può più essere la "Cenerentola" del time attack

L'eccellente pre-stagione dei piloti Suzuki è stata confermata all'inizio del Gran Premio del Qatar venerdì, quando Alex Rins, alla fine della giornata di venerdì, aveva stabilito il miglior tempo, oltre a raggiungere la velocità massima più alta (355,2 km/h). Il salto in avanti in termini di potenza della nuova GSX-RR 2022 sembrava essere quindi concreto.

Ma l'arrivo del sabato e delle qualifiche, tradizionale tallone d'Achille per i piloti di Hamamatsu, ha mostrato ancora una volta che la velocità sul giro secco è ancora un argomento in sospeso per le frecce blu. Il miglior giro di Joan Mir lo ha messo in ottava posizione, in terza fila, mentre Alex Rins è stato condannato a partire dalla quarta (decimo). Entrambi hanno accusato un distacco di quattro decimi di secondo dal poleman Jorge Martin.

Nessun pilota su una Suzuki ha conquistato la pole position dal ritorno del marchio in MotoGP nel 2015, tra quelli attuali e precedenti.

Nelle prime due stagioni nella classe regina, la GSX-RR di Maverick Vinales è partita dalla prima fila della griglia sei volte (in 36 Gran Premi). Meno ancora il suo allora compagno di squadra Aleix Espargaro, che solo nel 2015 è stato in grado di qualificarsi in prima fila in tre occasioni.

L'arrivo di un pilota veloce su un giro come Andrea Iannone nel 2017, e il secondo posto nella sua prima Q2 (Losail), sembrava essere la fine dei problemi del marchio e che la prima pole position fosse solo una questione di tempo. Ma l'italiano ha finito i suoi due anni alla Suzuki con solo tre partenze in prima fila.

La pole position continua a sfuggire

Con i piloti attuali, Alex Rins, che è arrivato nel 2017, e Joan Mir, arrivato nel 2019, le cose non sono cambiate molto nonostante il costante progresso della moto, e la pole position continua ad essere un tabù. E non solo, partire dalle prime due file è praticamente vietato alle moto blu.

Nel suo primo anno alla Suzuki (2017), Rins non è riuscito a iniziare una sola gara dalle prime due file della griglia. Nel suo secondo anno è riuscito a finire secondo nell'ultima Q2 a Valencia, oltre a partire in seconda fila cinque volte. Nel 2019 ha ottenuto una prima fila (3° ad Assen) e solo tre seconde file. Nel 2020 è andata peggio, solo due volte è stato sulle prime due file: 3° nel GP di Teruel (seconda gara ad Aragon) e 2° nel GP d'Europa (seconda gara a Valencia), in 14 fine settimana. L'anno scorso si è ripetuto con solo due piazzamenti nelle prime due file, 2 ° in Portogallo e 6 ° a Valencia, in 17 qualifiche. La sintesi è che Rins, in 83 gare con Suzuki, è riuscito a partire cinque volte in prima fila e nove volte dalla seconda fila, senza mai prendere la pole position.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, arriva ai box dopo la sua prima uscita in Q2 in Qatar. Foto da: Gold and Goose / Motorsport Images

Non è andata molto meglio per Mir, che è riuscito a partire dalla prima fila solo una volta (3° nel GP dell'Algarve dell'anno scorso), mentre in sole sette occasioni è partito dalla seconda fila: una volta nel 2019, quattro volte nel 2020, anno in cui è stato campione della MotoGP, e due volte nel 2021. In totale, 50 gran premi con Suzuki, zero pole position, una prima fila e sette parenza dalla seconda fila. Senza dubbio c'è un problema qui.

Vedendo che sia i piloti attuali che quelli del passato non sono stati in grado di essere regolarmente nelle zone alte della griglia, si può cadere nell'errore di pensare che il problema non sia tanto con i piloti, ma con la moto e il suo particolare DNA: una moto stabile, costante e regolare, ma con poca esplosività.

Sia Mir che Rins si sono stancati di parlare di questa situazione negli ultimi due anni, associando la difficoltà di qualificarsi bene alla mancanza di velocità massima della GSX-RR. Ma ora che i arrivata la moto 2022, con tutti d'accordo nel ritenerla un vero e proprio razzo, ci si chiede se il vero problema della squadra sul giro secco non sia nella moto quanto nel modo in cui si arriva ed in cui vengono pianificati i time attack.

DNA Suzuki

Quando nel 2013 Suzuki affidò a Davide Brivio il compito di guidare il ritorno del marchio in MotoGP per la stagione 2015, l'italiano si circondò di un piccolo team di persone estremamente fidate. Persone motivate a lavorare nell'ombra, anteponendo il successo del progetto alla ribalta personale. La squadra è cresciuta poco a poco con personale qualificato, ma sempre con lo stesso profilo. Hanno lavorato duramente per più di un anno, nell'ombra, fino a quando il collaudatore Randy de Puniet ha debuttato nel Gran Premio di Valencia 2014, un fine settimana che è stato un vero disastro e in cui due dei tre motori disponibili si sono rotti. Il francese, che era 20 ° sulla griglia, alla fine si è ritirato.

Dubbi e paure attanagliarono gli uomini Suzuki, che tuttavia continuò a scalpitare sotto l'ombrello di Brivio per raggiungere il sorprendente successo del 2020: campioni del mondo nel 70° anniversario del reparto racing e 20 anni dopo l'ultimo titolo.

Un carattere placido, amichevole e non conflittuale ha sempre permeato il DNA del team di Hamamatsu dal suo ritorno nella classe regina. Il fair play fa parte del suo modo di essere. Uno stile lodevole, ma che può ritorcersi contro al più alto livello di competizione. Per vincere in uno sport così equilibrato, è necessario un tocco di cattiveria che Brivio non ha mai voluto o potuto imporre.

L'arrivo di Livio Suppo

L'immagine dei due piloti Suzuki sabato in Qatar, scesi in pista da soli alla ricerca del giro più veloce, mentre "offrivano" gratuitamente la loro scia ai concorrenti, non può essere ripetuta. Per quanto Joan e Alex preferiscano lavorare da soli e fare le cose "ben fatte", il livello di competizione che la MotoGP richiede oggi, dove ogni millesimo di secondo vale il suo peso in oro, li costringe a ripensare la loro strategia, a cercare soluzioni e a mettersi in gioco ogni volta che scendono in pista.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, parla con Livio Suppo, il nuovo team manager. Foto da: Gold and Goose / Motorsport Images

"Non so come gli altri piloti abbiano fatto i loro tempi, quello che è certo è che abbiamo fatto i nostri da soli e tirando altri piloti, come Aleix Espargaro o Enea Bastianini, ma preferisco uscire da solo piuttosto che inseguire disperatamente una ruota", ha riassunto Rins alla fine della giornata.

Per cambiare questa dinamica un po' indulgente, l'arrivo di un nuovo team manager come Livio Suppo potrebbe essere cruciale. Il torinese ha una grande esperienza nella lotta per il titolo (ne ha vinti sette) e nella gestione di piloti che erano, e sono, dei veri killer in pista, e questo dovrebbe essere di colossale aiuto.

Il primo e più importante punto deve essere quello di non dare più la ruota a nessun rivale diretto. E il secondo, anche se più complicata, ed è qui che Suppo deve intervenire, è quella di approfittare, quando possibile, della scia dei rivali, anche se non è lo stile di Joan e Alex.

"Per la prossima volta potremmo avere una strategia leggermente diversa, e per noi, che siamo abituati ad andare sempre da soli in qualifica, sarà più importante farla cercando una ruota o una scia, che aiuta sempre", ha detto Mir, che ha iniziato ad assimilare la cosa a Losail, dopo aver tirato Marc Márquez in Q2.

Mir e Rins devono dimenticare i vecchi litigi del passato, che non portano a nulla, e cambiare la loro filosofia. La ciliegina sulla torta, che sarebbe in linea con il DNA di Suzuki, sarebbe per entrambi i piloti aiutarsi a vicenda, uscire in pista insieme e darsi una scia. Questo sarebbe il primo grande successo per il nuovo team manager e, chissà, il modo per centrare la prima pole position del marchio della grande S dal suo ritorno alla classe regina.