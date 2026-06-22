Perché la MotoGP non può permettersi di dimenticare lo schiaffo di Bezzecchi

Ironia della sorte, il fine settimana che avrebbe dovuto passare alla storia come quello della concordia, dopo l’annuncio dello storico accordo tra i costruttori e l’organizzatore, rimarrà impresso nella memoria collettiva per una sequenza di eventi ben meno fraterna e infinitamente più sgradevole.

Finora, Brno aveva ospitato imprese come la prima vittoria di Valentino Rossi nel campionato (1996); la prima incoronazione del “Dottore” (1997); o la prima vittoria della KTM nella classe regina, grazie a Brad Binder (2020).

Da questo sabato, questo favoloso tracciato sarà ricordato anche per uno degli episodi più deplorevoli degli ultimi tempi: i due schiaffi che Marco Bezzecchi ha sferrato al commissario che cercava di recuperare la sua moto dalla ghiaia, subito dopo che l’italiano era caduto a due giri dalla fine della Sprint.

Durante il recupero dell’Aprilia, l’addetto ha afferrato la manopola del gas e ha accelerato involontariamente. Ciò ha fatto salire i giri del motore, anche se non tanto quanto il temperamento di Bezzecchi. In un impeto di rabbia, il pilota ha allontanato il commissario con uno schiaffo prima di dargliene un altro, mentre si dirigeva verso la service road.

Nel pomeriggio, durante le interviste tenute davanti ai giornalisti, il leader del campionato è apparso molto abbattuto, anche se in quel momento era difficile capire se il suo abbattimento fosse dovuto al fatto di aver totalizzato il suo quarto zero nelle Sprint, o se ci fosse qualcos’altro.

Il dubbio è stato chiarito pochi minuti prima delle otto di sera, quando lo Stewards Panel ha comunicato la squalifica del #72 per l’aggressione commessa. Tre ore più tardi, la commissione d’appello della Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM) ha diffuso un comunicato in cui rivelava che l’Aprilia aveva presentato appello contro la sanzione, informando al contempo che il ricorso era stato respinto alla luce delle prove e della gravità dei fatti.

La mattina di domenica, tutti i riflettori erano puntati su Bezzecchi e sull’Aprilia. Il pilota si è scusato pubblicamente con il commissario in questione, con la sua squadra e con il campionato, tramite un messaggio pubblicato sui suoi profili social.

Un gesto logico che ha preceduto una visita alla postazione dove si trovava il marshall che aveva incassato i suoi schiaffi, con il quale si è abbracciato calorosamente e al quale, ironicamente, ha regalato un paio di guanti. Per coincidenza, le telecamere del circuito hanno avuto la "fortuna" di essere puntate proprio su quel punto in quel preciso istante.

Non può non colpire il fatto che sulla piattaforma ufficiale del campionato sia possibile trovare la versione di Bezzecchi, un video del pilota in cui descrive come ha vissuto i fatti, ma non il punto di partenza di tutto, ovvero le immagini dello scontro che, invece, sono state trasmesse da tutti i canali che ne detengono i diritti.

Poco dopo è stata la volta dell’Aprilia, per bocca di Massimo Rivola, CEO del reparto corse. La testimonianza dell’italiano era molto rilevante perché arrivava due settimane dopo l’incidente causato da Jorge Martin al Balaton Park, dove ha travolto "Bez" e Raul Fernandez alla prima curva, dopo aver sbagliato la lettura della traiettoria ed aver perso il controllo della moto.

A causa di quell’errore di calcolo, i commissari hanno sanzionato Martin con due long lap penalty che ha scontato questa domenica, una punizione che Rivola ha definito piuttosto lieve. “Non sarei in disaccordo se la sanzione fosse stata più severa. Questo non è il comportamento che deve tenere un campione del mondo”, ha dichiarato allora l’ex direttore sportivo della Ferrari e della Toro Rosso.

Dopo quanto accaduto con Bezzecchi, il massimo responsabile dell’Aprilia ha avuto l’occasione di dare l’esempio e lanciare un messaggio inequivocabile di fronte a fatti di una gravità senza pari, che in altre discipline avrebbero comportato per il trasgressore una sanzione molto più severa.

Nel calcio, il giocatore in questione potrebbe tranquillamente rimanere fuori per tutta la stagione; in Formula 1, lo stesso Max Verstappen ha dovuto svolgere due volte lavori socialmente utili, per aver litigato con Esteban Ocon ed aver dato una spinta al francese, e per aver usato un linguaggio volgare in conferenza stampa.

Rivola, tuttavia, ha deciso di fermarsi a metà strada. Da un lato, ha condannato il comportamento del suo pupillo: "Chiediamo scusa al commissario, accettiamo la sanzione e, come squadra, non tolleriamo questo tipo di comportamenti da parte del pilota", ha detto. Ma, subito dopo, si è mostrato molto più tiepido, quando ha cercato di giustificare le ragioni che hanno portato l’Aprilia a presentare appello contro la sanzione: "Abbiamo deciso di presentare appello perché riteniamo che la sanzione fosse sproporzionata rispetto all’azione commessa e perché in passato sono state applicate sanzioni praticamente inesistenti in casi di natura simile".

Marco Bezzecchi ha dovuto seguire la gara di domenica a Brno dal box dell'Aprilia. Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Rivola poi ha parlato anche della notte difficile vissuta da Bezzecchi: "Marco non ha chiuso occhio tutta la notte per quello che ha fatto. Io non riesco a dormire se do uno schiaffo a mio figlio quando se lo merita; immaginate come possa sentirsi una persona di buon cuore come lui, dopo un gesto rivolto a chi non lo meritava. Detto questo, sono gesti che non vanno fatti perché ora le regole sono così ed è giusto che siano così".

A questo punto è importante non lasciarsi confondere. La devozione di Rivola e dell’Aprilia nei confronti del ragazzo di Rimini è pienamente giustificata dal punto di vista sportivo. E lui lo sa, perché ne ha avuto innumerevoli prove. Ma ciò non dovrebbe impedire di esprimere una condanna totale, senza alcuna sfumatura, nei confronti di quanto accaduto.

Soprattutto perché né il marchio di Noale può permetterselo a livello di immagine, né tantomeno un campionato che sta vivendo un momento di grande slancio e che mira a conquistare il mondo con lo spettacolo che i suoi piloti sono in grado di offrire in sella alle loro moto, non con figuracce come quella di sabato.