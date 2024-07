Perché la MotoGP non può permettersi altri episodi come quello del Kazakistan

Il debutto della MotoGP in Kazakistan è diventato una soap opera: arrivati a questo punto, è assolutamente comprensibile che la maggior parte delle persone che vivono il paddock mettano in dubbio il fatto che la prova si disputerà mai. Questa soap opera ha avuto diversi capitoli.

Dorna, promoter del campionato, aveva introdotto il Kazakistan già nel calendario del 2023. Sotto il motto di “nuovo circuito, nuova sfida”, l’azienda spagnola aveva pubblicato un video in cui informava del debutto di Sokol. Probabilmente, a quel tempo nessuno dei vertici che aveva preso la decisione di imbarcarsi in questa avventura esotica poteva immaginare le dimensioni reali di questa “sfida”, che sarà in sospeso almeno fino al 2025.

Ad aprile dello scorso anno, fu ufficializzata la cancellazione di quella prima edizione perché la pista non era stata omologata e non l’avrebbe ricevuta nei due mesi che mancavano alla data dell’evento. Quindi, fu spostata al 2024, nello specifico a luglio.

A marzo di quest’anno è iniziata la nuova stagione, e già allora hanno iniziato a diffondersi le voci secondo cui i lavori di installazione dei servizi che qualsiasi evento deve garantire (commissari, medici e altro) presentavano delle lacune. All’inizio di maggio, la Dorna ha comunicato lo spostamento della gara posticipandola senza però definire una data concreta.

In quell’occasione, come motivo della momentanea sospensione, è stato affermato che le inondazioni “senza precedenti” che avevano colpito la regione dell’Asia centrale avevano costretto le autorità kazake a dichiarare lo stato d’emergenza ed evacuare gran parte della popolazione.

La pista del Kazakistan per la stagione 2023 della MotoGP Foto di: MotoGP

Per questo, “non sarebbe responsabile che la MotoGP aggiungesse un ulteriore carico alle autorità o servizi impegnati a lavorare per aiutare le decine di migliaia di persone colpite in tutto il paese”, sottolineava la nota, che non dava ulteriori dettagli sull’agenda. La spiegazione data in quel momento era più che comprensibile, mentre quella data per la cancellazione del Gran Premio d’India non lo era.

La prima edizione della prova al Buddh Circuit aveva già richiesto uno sforzo considerevole per molti di coloro che si trovavano lì, quindi ci sono dei dubbi ragionevoli sulla presenza di una seconda data. Come aveva già informato Motorsport.com, Fairstreet Sports, il promoter locale, non ha rispettato l’impegno economico preso con Dorna per il gran premio del 2023. Questo lasciava intendere che non avrebbero recuperato per il 2024, man mano che la data dell’evento si avvicinava.

Così, in un comunicato che ha lasciato più dubbi che certezze, la FIM (Federazione Internazionale di Motociclismo), IRTA (associazione dei team) e Dorna hanno attribuito a questioni meteorologiche la cancellazione della gara del 2024. “Seguendo il consiglio del Governo di Uttar Pradesh, l’attività tornerà al Buddh International Circuit a marzo del 2025, quando ci si aspetta che le condizioni climatiche siano ottime sia per gli spettatori sia per i piloti”, si leggeva nella nota.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

In quel momento, qualcuno ha considerato che fosse una buona utilizzare quel fine settimana che rimaneva vuoto per collocarci la gara di Sokol. Sicuramente è stato pensato che, per quel periodo, tutta la questione operativa ancora in dubbio fosse risolta. Per provare a facilitare il tutto, è stato chiesto aiuto a Razlan Razali, che dopo aver lasciato la gestione del team RNF si è messo a capo dell’operazione rientro del Kazakistan. Se prendiamo come riferimento l’annuncio della cancellazione definitiva della gara di quest’oggi con la sostituzione di una seconda gara a Misano, possiamo considerare che l’imprenditore malese ha avuto lo stesso successo nella seconda come nella prima.

Arrivati a questo punto, la maggior parte delle persone che vive il Mondiale è d’accordo sull’affermare che la situazione che si è venuta a creare merita una riflessione. Questo per evitare situazioni come quella che si sta vivendo ora. Chiaramente, una disciplina itinerante che viaggia per cinque continenti può essere influenzata da avvenimenti inattesi come il cambio di governo che ha costretto la cancellazione del Gran Premio d’Argentina, per esempio.

Tuttavia, un campionato che ambisce a recuperare la sua migliore versione in termini di immagine e che lavora sull’espansione, non può permettersi spettacoli come quelli dell’India e del Kazakistan. Questo, senza menzionare il disorientamento della maggior parte dei team, i cui reparti di logistica ora sono sovraccaricati per provare a incastrare un programma che si muove più dei prezzi. Bisognerà vedere come arrivano in Indonesia le casse con tutto il materiale, comprese le moto, dato il margine stretto che c’è tra la bandiera a scacchi della seconda gara a Misano e la prima sessione di prove libere a Lombok, dove si corre la settimana successiva.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Se già colpisce il fatto che il campionato scelga alcune aree remote per organizzare i gran premi, episodi come quelli di India e Kazakistan sono una sorta di harakiri. Non gioca a favore nemmeno il fatto che sia stato designato un tracciato sostitutivo in Ungheria (Balaton) e che questo non subentri per un motivo o per un altro. Così, si generano diversi buchi che finiscono per essere riempiti nel modo sbagliato.

Fortunatamente, i tempi della pandemia sono finiti, pertanto è molto più complicato giustificare il fatto di disputare due gare sulla stessa pista a due settimane l’una dall’altra. Per quanto si debbano rispettare i contratti firmati con le diverse televisioni, di dovrà cercare una soluzione più originale a un problema che si è generato dentro casa.

Niente di tutto ciò è buono, se consideriamo il contesto attuale, dove i responsabili di Liberty Media, che in qualche mese dovrebbero rendere effettivo l’acquisto di Dorna, stanno supervisionando l’operatività. Gli americani, che già ad aprile del 2024 hanno annunciato il calendario di Formula 1 del 2025, saranno esterrefatti all’idea che la MotoGP non abbia ancora una situazione chiara di questa stagione, che si concluderà fra quattro mesi.