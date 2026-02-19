Perché il circuito di Adelaide è la svolta che la MotoGP stava aspettando

È stata una settimana molto intensa per i dirigenti della Dorna, ribattezzata MotoGP Sports Entertainment. Lunedì e martedì hanno organizzato una convention a Barcellona alla quale hanno partecipato i rappresentanti di tutte le squadre, gli sponsor e i partner del campionato. L'incontro è stato incentrato principalmente sulla spiegazione degli obiettivi strategici, di immagine e commerciali del campionato.

Due giorni dopo, il succo di quel messaggio ha preso forma dall'altra parte del mondo. Ad Adelaide, una città australiana che cerca di riposizionarsi in una vetrina che negli ultimi decenni è stata condivisa da Sydney e Melbourne, Carlos Ezpeleta, direttore sportivo della MotoGP, ha presentato insieme a Peter Malinauskas, primo ministro dello Stato dell'Australia Meridionale, il progetto che nel 2027 porrà fine alle gare di MotoGP a Phillip Island dopo quasi 30 anni.

Il tracciato di Adelaide sfrutterà settori di quello che più di quattro decenni fa ha ospitato per undici edizioni (1985-1995) il Gran Premio d'Australia di Formula 1. A parte l'aspetto socioeconomico che questa manovra comporterà, bisogna anche valorizzare la trasgressione in ambito sportivo, dato che Adelaide diventerà il primo circuito interamente cittadino del calendario MotoGP.

L'addio a Phillip Island è doloroso perché si tratta di uno scenario iconico della MotoGP, unico sia per la sua posizione che per il suo profilo, in grado di offrire alcune delle gare più spettacolari della storia.

Circuito Adelaide MotoGP

Tuttavia, questi indiscutibili punti di forza si mescolano ad altri che non lo sono altrettanto, come il clima e la fauna della zona, due fattori che incidono regolarmente sull'agenda del fine settimana. A ciò si aggiunge la scarsa affluenza di pubblico - nell'ultima edizione non sono stati raggiunti i 40.000 spettatori la domenica - in parte dovuta alla mancanza di posti letto in hotel, che rende le cose molto difficili.

Non gioca a suo favore nemmeno l'investimento richiesto dalle strutture, sia in termini di sicurezza che di aspetti più commerciali (ospitalità). Tutto questo, insieme al rifiuto del governo del Victoria di portare la gara all'Albert Park, nel cuore di Melbourne, ha creato le condizioni perfette per la realizzazione del progetto di Adelaide.

Motorsport.com ritiene che il dialogo con l'esecutivo di Malinauskas sia stato condotto parallelamente alla volontà di rinnovare con Phillip Island. La firma, tuttavia, è avvenuta solo questa settimana, una volta che è stato chiaro che il gruppo di Jacinta Allan, premier dello statto di Victoria, aveva escluso la possibilità di correre ad Albert Park.

"Quello che cerchiamo sono luoghi che soddisfino gli standard richiesti e che riteniamo meritevoli di un Gran Premio di MotoGP", ha dichiarato Ezpeleta poco più di una settimana fa, in una conversazione con Motorsport.com a Kuala Lumpur, in occasione della presentazione della stagione 2026. In quel momento, il dirigente spagnolo era ancora in attesa della risposta dello stato di Victoria, che avrebbe accelerato l'accordo con Adelaide.

Dagli uffici dove si gestisce la MotoGP si è pienamente consapevoli dello shock che ha colpito l'intera comunità motociclistica. E il messaggio che è stato inviato ha molteplici destinatari. In primo luogo, le caratteristiche del nuovo Gran Premio d'Australia - in una grande città e con un grande investimento alle spalle - si adattano molto meglio alla natura dell'evento che cerca MotoGP Sports Entertainment e, ovviamente, anche Liberty Media.

D'altra parte, si spera che questa iniziativa possa avere un effetto richiamo e che altre capitali prendano in considerazione un evento di tale portata. Un altro destinatario sono i promotori delle altre prove del Campionato del Mondo, che hanno appena visto come uno dei circuiti più popolari sia rimasto senza il suo evento più importante dell'anno, dopo aver perso la sfida con l'organizzazione.

Come era prevedibile, la notizia dell'addio a Phillip Island ha provocato un terremoto, che voci autorevoli come quella di Casey Stoner si sono occupate di amplificare. Sono in molti, come il pilota di Southport, a considerare quasi un sacrilegio abbandonare uno dei circuiti più riconoscibili e vertiginosi per sostituirlo con un'avventura come quella del South Australia.

"Perché la MotoGP dovrebbe eliminare dal calendario quello che è forse il suo miglior circuito? Lascio a voi immaginare i motivi", ha scritto Stoner sul suo account Instagram. Sulla scia del due volte campione del mondo, una delle voci solitamente più critiche nei confronti della gestione del campionato, si aggiungeranno sicuramente altri contrari al cambiamento.

Una delle critiche più ricorrenti riguarda la teorica mancanza di sicurezza che può comportare per i piloti gareggiare su un circuito cittadino. "Adelaide sarà più sicura di molti dei circuiti permanenti che visitiamo durante l'anno", afferma Ezpeleta. "Gli standard di sicurezza non li stabiliamo noi, ma la Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM)", aggiunge.

"Con la tecnologia che utilizziamo, conosciamo la distanza minima che deve esserci tra la pista e i muri. In questo caso, inoltre, abbiamo aggiunto un margine di sicurezza extra del 10%", sottolinea il dirigente, riferendosi al programma informatico sviluppato dall'Università di Padova su cui si basa il campionato per calcolare e migliorare le vie di fuga.

Tenendo presente tutto ciò, l'arrivo ad Adelaide è una mossa tanto ambiziosa quanto implacabile. Internamente, perché si tratta della prima grande operazione che verrà eseguita dopo l'acquisto di Dorna da parte di Liberty. Ed esternamente, perché attirerà molta attenzione. Alcuni, come Stoner, aspettano con i denti aguzzi nel caso in cui le cose vadano male...