Pedrosa pronto a correre al GP di San Marino come wild card

Il Gran Premio di San Marino vedrà la presenza in griglia di Dani Pedrosa, dopo tre anni dal suo ritiro. In questo modo, KTM avrà compiuto uno dei suoi obiettivi, che è quello di vedere lo spagnolo in sella ad una sua moto in gara, la stessa moto che si è incaricato di sviluppare da quando ha firmato con la Casa austriaca nel 2019.

Pedrosa, che qualche giorno dopo aver partecipato alla gara di Misano compirà 36 anni, secondo i responsabili di KTM è una delle principali figure del salto di qualità che il costruttore di Mattighofen ha fatto negli ultimi tre anni. Brad Binder infatti ha conquistato la vittoria l’anno scorso a Brno, prima che Miguel Oliveira trionfasse in Austria e in Portogallo.

Anche se Pit Beirer, massimo responsabile sportivo KTM, non ha confermato ufficialmente la partecipazione di Pedrosa alla gara, nelle ultime ore si è fatta più insistente questa notizia.

Oltre ai suoi tre titoli in 125cc (2003) e 250cc (2004 e 2005), Pedrosa è stato vicecampione del mondo MotoGP in tre occasioni: nel 2007, nel 2010 e nel 2012. Nel suo palmarès figurano un totale di 54 vittorie, 31 delle quali nella classe regina, 153 podi e 49 pole (112 e 31 rispettivamente in MotoGP).

A Misano, dove è previsto che Pedrosa effettui un test a metà luglio, parteciperanno anche altri due piloti: da parte di Honda ci sarà Stefan Bradl, mentre Ducati andrà a schierare Michele Pirro.