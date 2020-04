Pedrosa apre ad una wild card: "Se serve alla KTM..."

Lo spagnolo si è ritirato alla fine del 2018 dopo tredici anni in MotoGP e altri cinque nelle categorie minori, nelle quali ha vinto tre titoli mondiali. Con ben 54, lo spagnolo è uno degli otto piloti con il maggior numero di vittorie nella storia, e quello che ha vinto più gare di MotoGP (31) senza aver conquistato il Mondiale.

Per 16 stagioni consecutive, tra il 2002 e il 2017, l'ormai collaudatore KTM è riuscito a vincere almeno una gara all'anno, superando i record di Valentino Rossi (14), Giacomo Agostini (12) o Jorge Lorenzo (11).

Con la stagione momentaneamente sospesa, la piattaforma di streaming DAZN trasmette vecchie gare commentate dai loro protagonisti. Questa domenica è stata la volta del Gran Premio di Spagna 2017, la penultima vittoria di Dani Pedrosa.

Durante la gara, il tester KTM ha affrontato varie questioni, tra cui la possibile ricomparsa come wild card, un'opzione che fin qui ha sempre escluso, che rimane molto difficile da concretizzare, ma che per la prima volta Dani non ha rifiutato categoricamente.

Tracciando un parallelo con Lorenzo, ora collaudatore della Yamaha che ha annunciato la sua intenzione di correre come wild card quest'anno, Dani ha spiegato che "la situazione è molto diversa", in riferimento a Jorge.

"Non so quali siano le sue motivazioni, se sia per provare le novità o se sia una questione personale di voler correre, o entrambe le cose. Ma è chiaro che è diverso salire su una moto che va già bene e basta adattarsi al circuito. Tuttavia, per il campionato e per i tifosi è bello vedere Jorge correre di nuovo.

Ovviamente sarebbe bello vedere Lorenzo correre di nuovo, ma anche rivedere Dani fare la stessa cosa.

"Al momento non mi è passato per la testa. La moto (KTM) necessita ancora del lavoro, stiamo testando i singoli pezzi e in gara non è ancora il momento. A meno che non arrivi una moto del prossimo anno e che sarà da testare in situazioni che accadono solo durante un Gran Premio, allora sì", così Dani ha aperto la porta ad una possibile wild card in futuro, se le condizioni sono giuste e KTM ne ha bisogno.

La remota possibilità che in futuro Pedrosa e Lorenzo possano correre nella stessa gara come wild card sarebbe spettacolare.

"Sarà più difficile. In linea di principio non tornerò indietro, non è questo il mio progetto con KTM, ma se a un certo punto sarà considerato vantaggioso per lo sviluppo della moto, allora ne parleremo" ha concluso lo spagnolo.

