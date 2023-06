Pedro Acosta: lo attende la MotoGP nel 2024 con KTM

Pedro Acosta ha deciso di riporre la propria fiducia in KTM e, pertanto, portare a termine l’impegno che lo lega al marchio fino alla fine del 2024. L’accordo prevede la promozione del pilota in MotoGP per la prossima stagione, come prefissato nel percorso da lui definito.

Il contratto include una clausola di rescissione se la Casa di Mattighofen non gli offre un posto in MotoGP, strada che Acosta ha deciso di non percorrere. “Vogliamo dare prima l’opportunità a KTM per salire con loro in MotoGP, oltre alle opzioni contemplate dall’accordo tra ambo le parti”, ha spiegato a Motorsport.com Albert Valera, rappresentante del pilota. “KTM si è sempre comportata molto bene con Pedro e lui è molto grato”, ha aggiunto.

Con questa decisione, che Acosta dovrebbe comunicare a KTM prima di fine giugno, la palla è ora nelle mani del marchio, che dovrà pensare a un modo per fornirgli una RC16 nel 2024, dato che il pilota non pensa di continuare in Moto2 in nessun caso.

Fino alla gara in Francia (14 maggio), KTM riteneva che la cosa migliore per il futuro di Acosta, che ha solo 19 anni, fosse rimanere in Moto2 per un'altra stagione. Tuttavia, dopo le due impressionanti vittorie dello spagnolo al Mugello e al Sachsenring, si sono resi conto che ciò significherebbe assolutamente perdere un anno e stanno già cercando un modo per sistemare il talentuoso campione del mondo Moto3 2021 nella classe regina.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Lo staff del pilota ritiene che KTM stia facendo un ottimo lavoro in MotoGP e che passare a un'altra squadra ora che è così vicina al successo sarebbe un peccato. Per Acosta, passare alla classe regina con il costruttore che gli ha aperto le porte del mondiale è un modo per ripagare la fiducia che gli è stata accordata, ma la vede anche come una grande sfida: vuole provare a diventare il primo Campione del Mondo MotoGP su una KTM, e ha certamente il talento naturale per compensare quel poco che manca alla RC16 per lottare per il campionato.

Le opzioni di KTM

Con la squadra ufficiale occupata da Brad Binder e Jack Miller, entrambi sotto contratto fino alla fine del 2024, il costruttore austriaco sta valutando due opzioni. Una è quella di trasferire Pedro al team satellite GasGas, cosa che potrebbe accadere se uno dei due piloti attuali decidessero di andarsene per qualsiasi motivo. Pol Espargaró ha ancora un anno di contratto, mentre Augusto Fernández è in scadenza alla fine del 2023.

Tuttavia, l'opzione che al momento piace di più ai vertici di KTM è che il promotore del campionato apra la griglia di partenza per il 2024 e conceda loro due posti per gestire un secondo team satellite, che ospiterebbe Acosta e un altro pilota il cui nome è all'attenzione di tutti nel paddock.