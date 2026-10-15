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Pavesio: "Un addetto ai lavori di MotoGP parla di sport, uno di F1 di business, ma l'evoluzione non deve spaventarci"

In una lunga intervista concessa a Motorsport.com, il managing director della Yamaha ha parlato anche dello sbarco di Liberty Media in MotoGP, uno sport che secondo lui è già bellissimo così com'è, ma ha bisogno di essere raccontato e promosso meglio. E se questo permetterà di allargare anche il bacino d'utenza ed il business, allora tanto meglio.

Matteo Nugnes Giacomo Rauli

Pubblicato: 15 ott 2026, 09:34

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Paolo Pavesio, Yamaha Racing MD, Carlos Ezpeleta, CSO of MotoGP Sports Entertainment Group

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La MotoGP sta attaversando una fase di grande cambiamento. L'anno prossimo toccheremo con mano quello più rilevante in pista, con l'arrivo della nuova generazione di prototipi da 850cc, che oltre ad una riduzione della cilindrata del motore ne avranno anche una relativa all'impatto dell'aerodinamica e vedranno il bando degli abbassatori.

Anche dietro le quinte però ci sono state delle novità rilevanti, perché da qualche tempo Liberty Media ha completato l'acquisizione della Dorna (oggi MotoGP Sport Entertainment Group), diventando così il detentore dei diritti commerciali del Motomondiale. La speranza del colosso delle comunicazioni statunitense è di riuscire a replicare ciò che ha già fatto con la Formula 1, la cui popolarità ed esposizione mediatica è cresciuta in maniera esponenziale da quando è entrata sotto alla sua gestione.

Ad onor del vero, però, anche se ormai è passato oltre un anno dal passaggio di consegne, per ora non si sono visti dei cambiamenti particolarmente tangibili. Tuttavia, chi lavora a stretto contatto con l'organizzazione, come nel caso di Paolo Pavesio, managing director di Yamaha Motor Europe, assicura che qualcosa inizia a muoversi e che presto probabilmente si vedrà anche. Tenendo a mente però che la MotoGP è qualcosa di diverso dalla Formula 1 e che quindi non ci si può limitare a provare ad imitare quel percorso.

"Chiusa la parte delle contrattazioni, delle discussioni, io sono andato a Monza per il GP d'Italia grazie a Liberty Media. Ho fatto un po' di chiacchierate interessanti, tra cui due con due team principal di Formula 1 e mi ha molto colpito vedere come tu parli con un addetto ai lavori qui e ti parla di motorsport. Tu parli con un addetto ai lavori in F1, questi erano entrambi ingegneri, e ti parla di business fatto attraverso il motorsport. Non è una differenza piccola", ha raccontato Pavesio in una lunga chiacchierata con Motorsport.com, che ha toccato anche tanti altri argomenti.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Poi però riflettevo su una cosa. Per come è messo l'automotive oggi, se la Formula 1 non avesse fatto quel percorso e non fosse diventato un business che quasi si auto mantiene e diversi team, soprattutto quelli grandi, creano addirittura profitto tutti gli anni. Hanno un valore che si è moltiplicato. Se guardo quello che hanno fatto, il budget cap, la promozione del campionato, la generazione di un indotto che non è paragonabile a quello che era 10 anni fa. Ecco, voi immaginate una crisi automotive come quella di oggi sulla F1 di 10 anni fa: avrebbe probabilmente chiuso la metà del team. Tutti i team dipendenti dalle Case".

"Non è solo quello il tema. Ma se riusciamo a mantenere lo sport quello che è, la MotoGP è uno sport bellissimo, e non dobbiamo per forza farlo diventare super fashion. Dobbiamo ricordarci qual è il nostro posto. Probabilmente è uno sport diverso dalla F1, in cui l'atleta è più centrale, perché qui fanno cose diverse, più pericolose e più estreme. Ma molto affascinanti. Però se riusciamo a tenerlo com'è, raccontarlo e promuoverlo meglio e a migliorare il business, credo proprio che non ci sia nulla di male. E credo che Liberty Media, avendolo visto da dentro e vissuto com'è evoluta la F1, possa portare un valore aggiunto al nostro sport".

"Credo che faccia parte dell'evoluzione naturale delle cose, il MotoGP Group, Carlos Ezpeleta sta crescendo, arriveranno manager nuovi. Se vogliamo fare le cose vendendo meglio quello che c'è qui, rendendolo più sostenibile e magari ridistribuendo di più, ma anche capire il futuro di Moto2 e Moto3, io sono ottimista, perché a differenza di altri investitori che sono finanziari, che comprano per sistemare e rivendere, oggi Liberty ha mostrato di essere esperto di sport entertainment, quindi comprano, costruiscono un prodotto per guadagnarci soldi. La base c'è. Dovremo essere bravi anche noi addetti ai lavori per cercare di parlare sì di tecnica, ma anche tanto di sport e tanto di come fare in modo che ognuno dei 22 eventi diventi un evento memorabile per i paesi in cui andiamo a correre. C'è tanto da fare".

Lo zoccolo duro degli appassionati di Formula 1 rivolge da tempo una critica molto chiara, ovvero che ormai nel Circus si bada più alla spettacolarizzazione dell'evento che all'aspetto sportivo. Ed è un po' quello che gli amanti delle due ruote temono che possa succedere anche alla MotoGP sotto questa nuova guida.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dal canto suo, Pavesio ritiene che allargare il bacino d'utenza sia un'esigenza concreta, visto che al momento il sistema viene alimentato praticamente in toto, o quasi, dagli investimenti dei costruttori. Inoltre, sostiene che ad evitare che questo accada dovrebbe essere proprio la natura diversa delle due categorie.

"La grande differenza tra la F1 e le corse in moto è che il primo investitore delle corse con le moto sono le Case costruttrici. Fatto 100 l'investimento qua dentro, l'investimento delle cinque Case della MotoGP raggiunge quota 70. E perché lo facciamo? Per vendere le moto. Quindi, noi dobbiamo stare attenti. Certo, se potessimo spendere un po' meno saremmo contenti. Ma in realtà è un investimento. L'importante è che la cosa cresca. Dobbiamo stare attenti a non evolvere questo sport ad un punto tale per cui i nostri appassionati non ci si riconoscano più e si perdano", ha proseguito Pavesio.

"Credo che l'evoluzione tecnica dell'anno prossimo non sia sbagliata. Le moto saranno sempre estreme, ma un po' più umane. Lo show dovrebbe guadagnarci. Poi possiamo discutere sui vari device e sulla loro introduzione o divieto. Se lo sport però cresce e porta dentro gente nuova, io credo sia un'opportunità. Se le porti in F1 non vendi più Ferrari. Non vendi più McLaren o Alpine. Ma qui sì però. Noi facciamo anche gli scooter, che servono per muoversi. Quindi se arriva gente nuova può aiutarci a svecchiare l'audience, può farci crescere anche sulla parte business. Poi se saremo bravi come ha fatto la F1 con la property stessa del team, un asset che genera revenue e profitto, ancora meglio. Dobbiamo stare attenti, sì, ma anche essere aperti a un'evoluzione gestita in modo intelligente".

"Io in ufficio ho una 500cc del 2002 spogliata. Solo telaio, motore, ruote e scarichi. Potrei stare lì a guardarli per sei ore. Ma poi è il passato e a me probabilmente piace così tanto perché ho 54 anni. Vado di sotto e c'è quella di Agostini con i freni a tamburo e probabilmente a mio nonno dice ancora di più perché è della sua epoca. L'evoluzione delle cose non deve farci paura se la governiamo con un'idea e una strategia chiara e condivisa. Abbiamo passato mesi a prenderci le misure".

"Ora con Liberty e Dorna - che è controllata al 100% da Liberty - dobbiamo costruire insieme qualcosa che abbia più valore, scegliere i paesi dove andare, garantire che ogni evento sia un evento che merita di essere vissuto. Facciamo le moto al meglio che possiamo e se riusciamo a farle evitando corse tecnologiche con budget che non hanno senso e che non aggiungono niente allo spettacolo, perché no? Questo è quello che penso e il modo in cui Yamaha approccia questa fase. Tutto questo senza dimenticare che dobbiamo essere in una posizione diversa da quella in cui Yamaha si trova oggi sulla griglia e alla fine della gara", ha concluso.

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