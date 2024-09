Paura a Misano: la moto di Orradre piomba nel box Aprilia

Una situazione di pericolo si è verificata nella corsia dei box del Misano World Circuit Marco Simoncelli al Gran Premio di Misano. Sabato mattina, una moto è volata nei box del team Aprilia durante le prove della Moto2, ferendo leggermente un meccanico.

La moto “incriminata” è quella di Unai Orradre, che questo fine settimana sostituisce l'infortunato Alex Escrig nel team Forward. Mentre lo spagnolo, esordiente, percorreva la corsia dei box, dove è imposto un limite di velocità di 60 km/h per entrare in pista, un marshal gli è piombato addosso. L'incidente non è stato trasmesso in televisione, ma, secondo i testimoni oculari, questa persona voleva attraversare la corsia dei box ma non aveva guardato bene.

Così, è andato dritto nella traiettoria di Orradre. C'è stata una collisione e la moto della Moto2 è volata nei box del team Aprilia. Le foto mostrano come la moto si sia fermata al centro dei box. Un testimone oculare è stato il giornalista della corsia box della MotoGP Simon Crafar. “Ho visto qualcuno scendere dal muretto dei box. Non ha visto la moto perché un grande gruppo di moto è uscito all'inizio delle prove”, ha riferito il neozelandese. “È andato dritto sulla traiettoria del pilota Forward. Il povero Unai è stato sbattuto a terra dalla persona che è volata sul parabrezza”.

“Non potevo credere ai miei occhi. Entrambi stavano bene. Si sono alzati, si sono allontanati e poi si sono seduti. Ma la sua moto ha continuato a percorrere la corsia dei box senza il pilota, poi ha girato a sinistra ed è andata dritta verso il box di Aleix Espargaro. Lì, la moto si è schiantata contro una delle moto di Aleix e ha strappato l'intera carenatura laterale. Credo che un meccanico si sia ferito alla mano. La moto è poi andata dritta dove erano seduti il capo equipaggio e l'ingegnere dei dati. Fortunatamente non c'era nessuno perché non era una sessione di allenamento della MotoGP. Sembra che tutti stiano bene”.

Orradre è rimasto illeso, ma non ha potuto riprendere la sessione. Il marshal e il meccanico dell'Aprilia sono stati controllati al centro medico, ma non hanno riportato ferite gravi. Il meccanico Aprilia ha riportato una lieve ferita alla mano.

“Siamo stati molto fortunati”, ha dichiarato Aleix Espargaro. “Non ero presente, ma mi hanno detto che la moto è entrata nei box. La moto ha colpito il tavolo dei miei ingegneri. Fortunatamente Antonio (Jimenez, il suo capo tecnico, ndr) e il mio ingegnere dati erano usciti a prendere un caffè poco prima. Ma questa moto ha distrutto completamente il box. Siamo stati molto fortunati. In questo mondo possono succedere cose strane”.

Il box Aprilia è stato rapidamente rimesso in ordine e la moto di Espargaro è stata riparata, così ha potuto disputare la Sprint nel pomeriggio. Orradre ha partecipato anche alle qualifiche della Moto2 nel corso della giornata.

Die Crew von Aleix Espargaro hatte großes Glück Foto: Motorsport Images

Ricordi dell'incidente mortale a Wakai nel 1993

Anche gli incidenti nella corsia dei box possono avere un esito fatale. Nel 1993, a Jerez de la Frontera, si verificò un grave incidente durante le qualifiche della classe 250cc. All'epoca non esistevano limiti di velocità nella corsia dei box.

Quando Nobuyuki Wakai uscì dai box per il suo tentativo di qualificazione, percorreva la corsia dei box a circa 100 km/h. Questo portò a una collisione con Fabi Wakai. Questo portò a una collisione con Fabio Ravaioli, uno spettatore che camminava con noncuranza nella corsia dei box nonostante non fosse autorizzato a farlo.

Il 28enne spettatore si ruppe una coscia e riportò una commozione cerebrale. A Wakai andò molto peggio, perché sbattè la testa contro il bordo di cemento del muretto dei box e il casco si ruppe. L'incidente avvenne a soli 30 metri dal Centro Medico. I soccorsi intervennero immediatamente. Tuttavia, Wakai fu immediatamente dichiarato clinicamente morto. Fu rianimato due volte e poi trasportato in elicottero all'Ospedale Universitario di Siviglia.

Lì i medici eseguirono un intervento chirurgico d'urgenza per alleviare due ematomi nel cervello. Ma Wakai non riuscì a essere salvato e morì poco dopo a soli 25 anni. Nonostante l'incidente, il programma dell'autodromo continuò. La notizia della sua morte giunse all'autodromo intorno alle 19:30. Domenica si svolsero anche i Gran Premi di tutte le classi.