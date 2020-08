Operazione allo scafoide riuscita per Johann Zarco

Il francese, che si è infortunato al polso destro, è stato operato mercoledì a Modena e oggi dovrà spiegare ai commissari della FIM l'incidente di domenica scorsa con Franco Morbidelli.

Johann Zarco è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre la frattura dello scafoide della mano destra in un centro medico di Modena, con l'intento di tornare subito in Austria per provare a correre il Gran Premio di Stiria.

Oggi, i commissari sportivi della FIM attendono il francese della Ducati Avintia per dare la sua versione dell'incidente di domenica scorsa con Franco Morbidelli al Red Bull Ring, nel quale si è infortunato mettendo in pericolo la vita di altri piloti.

In una nota del Policlinico di Modena, l'intervento del pilota della Ducati è stato definito "ben riuscito".

"Questo pomeriggio, Johan Zarco, pilota francese della Ducati, è stato sottoposto al Policlinico di Modena a un intervento di riduzione e sintesi della frattura allo scafoide lievemente scomposta, da parte dell’equipe della Clinica Ortopedica di Modena presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena" spiega il comunicato.

"L’intervento, che ha comportato l’inserimento di una vite tramite tecnica mininvasiva, sotto guida radiografica è andato bene e il pilota effettuerà la riabilitazione in accordo con il proprio staff medico".

"L’intervento è durato circa 1 ora ed è stato eseguito prof. Fabio Catani, direttore dell’Ortopedia e Traumatologia del Policlinico, dal prof. Luigi Tarallo e dal dottor Andrea Marcovigi . Con loro il dottor Fabio Gazzotti, anestesista dell’Anestesia e Rianimazione 2, diretta dalla dottoressa Elisabetta Bertellini. Dal punto di vista tecnico l’intervento è ben riuscito".

La visita di controllo con i medici della MotoGP ora è fissata per le 13:30 di oggi, quando il francese saprà se sarà dichiarato fit o unfit. A patto che i commissari non decidano di intervenire nei suoi confronti per l'incidente di domenica scorsa.

Guarda il Gran Premio BMW M di Stiria live su DAZN. Attiva ora