Oliveira: "Il vento mi ha spinto fuori dalla pista"

Miguel Oliveira oggi se l'è proprio vista brutta. Durante la FP4 del Gran Premio d'Australia, il pilota della KTM è caduto alla prima curva di Phillip Island, ad oltre 300 km/h, ritrovandosi praticamente a fare da passeggero della sua RC16 a causa del vento.

Una forte folata di vento lo ha infatti spinto oltre il cordolo esterno in ingresso di curva e una volta arrivato sull'erba bagnata non ha più avuto modo di controllare la sua moto, che ha anche saltato quando ha incontrato l'uscita della pitlane.

La sua carambola a quel punto è stata davvero rovinosa, ma fortunatamente se l'è cavata solo con qualche contusione ed un grande spavento. In ogni caso, il suo incidente è stato l'episodio che ha invitato alla prudenza e quindi alla cancellazione delle qualifiche, perché ha reso evidente la pericolosità delle condizioni.

"Stavo tirando in scia Zarco e a quel punto mi sono trovato vicino al lato sinistro della pista. Tra la mattina e il pomeriggio il vento ha cambiato completamente direzione e soffiava lateralmente sul rettilineo. Ho mollato per far passare Johann e quando ho frenato il vento mi ha spinto fuori dalla pista. Dopo questo, non c'è molto altro da aggiungere" ha detto Oliveira, raccontando il suo incidente.

Il pilota portoghese, che questo fine settimana non ha nascosto il suo disappunto quando ha saputo che per il posto libero nel factory team KTM gli è stato preferito il rookie Brad Binder, domani dovrà passare una visita medica di controllo prima di ottenere il via libera a partecipare alla gara.

"Mi hanno sottoposto ad un controllo al Centro Medico ed hanno visto che non c'era niente di rotto nelle mie mani, ma non mi hanno dichiarato 'fit'. Domani devo sottopormi ad una nuova visita per vedere se posso chiudere le mani per guidare. Il resto va bene, sembra che abbia solo un po' di dolore ad una spalla. Posso solo sperare per il meglio per domani" ha concluso.

Informazioni aggiuntive di Oriol Puigdemont