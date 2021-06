Oliveira: "Ho perso troppo da Marc quando pioveva"

Miguel Oliveira è probabilmente il pilota più in forma di questa fase della stagione della MotoGP. Da quando la KTM ha introdotto un nuovo telaio ed un nuovo carburante al Mugello, il portoghese non ha sbagliato un colpo: secondo nel GP d'Italia, vincitore in Catalogna e oggi in Germania si è inchinato solo ad un mastodontico Marc Marquez.

Di 75 punti messi a disposizione nelle ultime gare, Miguel ne ha portati a casa 65, anche se oggi c'è il piccolo rammarico di essersi trovato in un certo senso nel posto sbagliato in quei due o tre giri nei quali è caduta qualche goccia di pioggia sul Sachsenring. Mentre lui era bloccato nel traffico, infatti, Marc ha aperto quel buco di un paio di secondi che poi si è rivelato decisivo.

"Quando ha cominciato a piovere è stato il momento più critico della gara, perché Marc ha potuto creare un gap, mentre io ero ancora nel gruppo e Aleix ha rallentato troppo davanti. In quei due o tre giri ho perso troppo", ha detto Oliveira ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD.

"Peccato perché poi avevo lo stesso ritmo di Marc. Anzi, in alcuni punti ero anche più veloce. Quando però sono arrivato vicino a lui non avevo più gomme e lui ne ha approfittato per fare ancora uno strappetto. A quel punto, ho deciso di accontentarmi del secondo posto", ha aggiunto.

Pur sottolineando le grandi capacità di Marquez in queste condizioni, Oliveira ha sottolineato che non è stata una questione di coraggio a dettare la sua fuga, ma anche il traffico.

"Il coraggio di spingere lo avevo anche io, solo che ero un po' più lontano e lui non aveva nessuno davanti. Ma sappiamo che lui è molto bravo a capire le condizioni del grip e quando ha iniziato a piovere ha capito che non c'era bisogno di rallentare troppo. Si è preso questo rischio, che gli ha permesso di avere un po' di margine per consumare meno le gomme".

Dentro di lui non c'è stata neanche troppo la speranza che il rivale della Honda potesse accusare un calo fisico nel finale.

"Pensavo solo che c'era un pilota davanti a me. Magari su un altro circuito avrei creduto che con la pressione potesse rallentare un po' per un calo fisico. Ma lui stesso ha detto che qui non ha avuto problemi dal punto di vista fisico, quindi sapevo che davanti c'era un pilota veloce che poteva vincere la gara".

Infine, Miguel non sembra avere troppo rammarico per l'inizio difficile di stagione, perché tanto è una cosa a cui non ha modo di rimediare, quindi l'unica cosa da fare è guardare con ottimismo al futuro.

"Bisogna sempre guardare avanti. Abbiamo avuto un inizio di stagione molto difficile e in particolare io non riuscivo a finire la gare. Ora che ho fatto tre podi consecutivi è chiaro che sono più ottimista quando vengo in pista".

"Però penso che sia presto per pensare al campionato: mancano ancora tante gare e non sappiamo se ci saranno ancora delle modifiche al calendario, quindi bisogna provare a dare sempre il massimo per capitalizzare ogni opportunità", ha concluso.

