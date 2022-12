Nasce lo 04 Park, la pista da cross di Andrea Dovizioso

Carica lettore audio

I sogni diventano realtà, ne è una prova vivente Andrea Dovizioso, che nella sua carriera di pilota MotoGP ha raggiunto tanti obiettivi, diventando un personaggio fondamentale per la storia del mondiale. Ora che ha appeso il casco al chiodo, il forlivese continua a realizzare i propri sogni e uno di questi ha trovato l’ufficialità proprio sotto le feste natalizie. Dovi ha rilevato la pista Monte Coralli di Faenza, che ora prenderà il suo nome.

Il progetto, nato in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, vede la luce e riporta Dovizioso nella terra: il motocross ha sempre affascinato l’ex pilota MotoGP, che ha partecipato a diverse gare e ora investe il suo tempo e le sue risorse nel risollevare la struttura che prenderà il nome “04 – Park”. A dare l’annuncio è lo stesso Dovizioso tramite un post pubblicato sui suoi profili social.

“Sono felice di poter finalmente ufficializzare un progetto a cui tengo davvero tantissimo 04 Park - Monte Coralli”, spiega il Dovi su Instagram “Sarà un posto esagerato, nel quale vogliamo realizzare dei progetti importanti. Vorrei diventasse un luogo in cui appassionati di off-road, e non solo, si possano incontrare, interagire e condividere esperienze, divertendosi. 04 Park - Monte Coralli è un progetto ambizioso, un terreno nel quale off-road, mini cross e pump track convivranno ed evolveranno insieme, ad altissimo livello, in un’atmosfera full gas”.

Nel post su Instagram, Dovizioso svela anche il logo dello 04 Park, che vedrà rinnovata l’intera struttura, dalla pista ai servizi per l’ospitalità. Il tracciato incrementerà gli standard di qualità per poter ospitare anche il Centro Tecnico Federale FMI in futuro. Saranno presenti anche un ufficio, un’aula didattica e strutture volte alla formazione di piloti e tecnici. Il progetto nasce anche grazie alla collaborazione con il Comune di Faenza.

Giovanni Copioli, Presidente FMI, commenta la grande novità: “Sono davvero entusiasta per l’ufficializzazione di questo ambizioso progetto che ci vede coinvolti a fianco del Comune di Faenza e di un grande campione come Andrea Dovizioso. Abbiamo creduto fin da subito a questa idea che sono certo porterà visibilità, energie e servizi a tutto il territorio. Il nostro Centro Tecnico Federale sarà dedicato al fuoristrada e ci darà la possibilità di ampliare l’ottimo lavoro che stiamo facendo con il Centro Tecnico di Misano dedicato alla Velocità. La passione e la professionalità di Andrea Dovizioso sono la migliore garanzia perché questo importante progetto si trasformi in un vero successo. Ringrazio ovviamente Andrea ed il Comune di Faenza per l’impegno e l’entusiasmo che condividiamo e che ci vedrà protagonisti già dall’imminente inizio dei lavori”.