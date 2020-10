Nakagami: “Prima penso al podio, non guardo la classifica”

Il grande protagonista del sabato di qualifica del Gran Premio di Teruel è Takaaki Nakagami, autore di una stratosferica pole position che lo porta a diventare il favorito per la gara di domenica. Il giapponese ha riportato la Honda davanti a tutti dopo molto tempo, conquistando la sua prima partenza al palo della carriera. Il portacolori LCR è inoltre il primo pilota del paese del Sol Levante a scattare dalla prima casella dopo l’ultima pole nipponica firmata Makoto Tamada.

Tutti i rivali avevano indicato Nakagami come uno dei principali contendenti per la pole position, ma il pilota Honda afferma di essere sorpreso dal risultato odierno: “Mi sento alla grande, non mi aspettavo di poter lottare per la pole. Sicuramente avevamo come obiettivo la prima fila, questo fine settimana siamo stati competitivi e pensavo di poter lottare per questa prima fila. Ma quando ho visto che sono sceso sotto il 47 mi sono sentito molto felice. Proveremo a continuare con questo rendimento anche domani”.

“Avevo sensazioni positive già dalla prima sessione di prove libere – prosegue il giapponese al termine della qualifica – ero competitivo sul passo. È stata una sorpresa per noi, perché non abbiamo cambiato nulla sulla moto da domenica scorsa, abbiamo solamente montato la media al posteriore venerdì. Andiamo bene con la gomma usata e con la media anteriore. Ancora non abbiamo deciso quale mescola montare in gara, ma ho un buon ritmo con entrambe. È una gara molto lunga, sono 23 giri e sarà difficile mantenere le gomme integre fino alla fine. Proverò a guidare in maniera dolce, dobbiamo preparare diversi setup sulla moto, sarà importante gestire la metà e la fine della gara”.

Nakagami ha già delle idee su come gestire la gara, ma non vuole rivelarle e mantiene un profilo basso, considerando i rivali che partiranno al suo fianco: “Ho delle strategie in testa, ma non le voglio dire. I piloti che sono vicino a me sono molto forti e mi renderanno le cose difficili, ma io voglio partire bene e mantenere il mio ritmo, senza cadere in un accesso di pressione. Se riesco ad imporre il mio ritmo, il risultato arriverà. La chiave è partire bene, restare in testa ed arrivare davanti alla prima curva. Se sarà così, la gara sarà più semplice. Se non arrivo davanti, sarà complicato”.

Proprio la pressione sembra essere scivolata via dalle spalle del pilota, che ha rinnovato con il team LCR per la prossima stagione e può concentrarsi solo sul lavoro in pista: “Ora non ho più tanto stress, mi sento come una liberazione e mi diverto. Voglio dare il massimo ed in base a questo spero che arrivino i risultati. Siamo nella zona di poter lottare per ottenere risultati, ma voglio solo rilassarmi e divertirmi in gara. La moto va bene sul lungo rettilineo ed in alcuni punti molto tecnici. Abbiamo delle buone sensazioni all’anteriore e questo mi permette di avere un buon ritmo, migliore rispetto alla scorsa settimana”.

Risultati che lo vedono tra i piloti più costanti della griglia e sempre più vicino alla vetta della classifica. i suoi rivali infatti non lo escludono né dalla lotta per la vittoria ad Aragon né da quella per il titolo: “I piloti parlano di me perché ho chiuso le ultime gare in top 10 e la cosa importante è essere sempre lì, per questo ho opzioni di vincere il titolo. Ma la verità è che io non ascolto i commenti degli altri. Per quanto mi riguarda, posso dire che se vediamo la generale sono quinto e non sono lontano da Mir, ma il campionato non mi interessa molto. Ora sono solo concentrato sulle quattro restanti gare e voglio conquistare il podio. Ora la mia priorità è questa , salire sul podio e poi vedremo come siamo piazzati in classifica. Ora non sono pronto a pensare di lottare per il mondiale. La verità è che dopo le gare non guardo la classifica, ma domani spero di ottenere il mio primo podio e farò del mio meglio”.