Motomondiale in lutto: addio al 7 volte iridato Phil Read

Il Motomondiale ha perso una delle sue leggende. Phil Read si è spento ad 83 anni, dopo aver combattutto a lungo contro una malattia. A comunicare la scomparsa del sette volte campione del mondo è stata la famiglia, affidando un breve comunicato ai social network.

Nato a Luton l'1 gennaio 1939, Read è destinato a rimanere uno di quei campioni indimenticabili delle due ruote, avendo difeso i colori di marchi prestigiosi come Yamana, Benelli, Norton, Gilera ed MV Agusta nei suoi 16 anni di carriera divisi tra 125cc, 250cc, 350cc e 500cc, nei quali si è portato a casa la bellezza di 52 successi, otto dei quali nel Tourist Trophy dell'Isola di Man.

Resterà indelebile il primo dei suoi titoli iridati, quello conquistato nel 1964 in sella alla Yamaha, perché si tratta del primo in assoluto anche con per la Casa di Iwata, con la quale ha fatto centro in altre quattro occasioni tra 125cc (1968) e 250cc (1965, 1968 e 1971).

Phil Read Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il fiore all'occhiello della sua carriera però probabilmente sono i due allori consecutivi nella classe regina, quando nel 1973 e nel 1974 si impose in sella alla MV Agusta, fermando la striscia di sette titoli consecutivi di Giacomo Agostini, che nel primo caso guidava come lui una MV, prima di andare ad accasarsi alla Yamaha l'anno successivo. Dal 2002 era entrato anche a far parte delle MotoGP Legends, la hall of fame del motociclismo istituita dalla Dorna.

Read era stato ricoverato diverse volte perché da anni ormai lottava contro un cancro, come lui stesso aveva ammesso tempo fa, dopo aver sconfitto anche il coronavirus. Oggi però la sua corsa è arrivata al capolinea, ma serenamente e circondato dai suoi familiari nella sua casa di Canterbury.

Phil Read Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images