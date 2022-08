MotoGP | Zeelenberg sui nuovi talenti: "Non c'è un nuovo Quartararo"

Carica lettore audio

Andrea Dovizioso ha annunciato la scorsa settimana il suo ritiro dalla MotoGP. Darryn Binder è l'altro pilota dell'attuale formazione RNF, che attualmente corre con la moto satellite di Yamaha. Il sudafricano è entrato in MotoGP quest’anno per una serie di circostanze e sta ancora lottando per il suo posto. Binder spera ancora di restare, ma ha recentemente annunciato che un ritorno alla Moto2 è un'opzione realistica. In termini di selezione dei piloti per il 2023, questo significa anche che il team manager della RNF Wilco Zeelenberg non ha ancora fatto chiarezza.

Anche Aprilia ha le sue carte in regola. “Al momento non siamo noi a poterlo dire pubblicamente", ha dichiarato Zeelenberg ai giornalisti presenti a Silverstone. "Questo ha delle ragioni, ma lo scoprirete più avanti. Non è per essere riservati, ma ci sono alcune cose che stanno accadendo dietro le quinte e quindi non siamo in grado di annunciare le cose. Non vogliamo dire nulla di assurdo in questa fase, non ci aiuterebbe".

Assicurarsi i piloti per il 2023 è un puzzle complesso, soprattutto dopo che Suzuki ha annunciato la sua uscita dalla MotoGP. Entrambi i piloti della casa della grande S hanno trovato una nuova sistemazion, mentre Miguel Oliveira è uno dei veterani ancora disponibili. Il portoghese è in procinto di lasciare la KTM ed era vicino a un accordo con la Gresini Ducati, che però è saltato. Si tratta di un'opzione interessante per Oliveira, soprattutto ora che l'Aprilia è diventata una delle migliori moto della griglia. Un altro candidato è Raul Fernandez. Vorrebbe lasciare la KTM, ma la casa austriaca lo tiene sotto contratto. Ora sta addirittura valutando la possibilità di passare ai campionati Superbike o Moto2. Il talento dello spagnolo si trova a suo agio nella classe regina. Anche in Moto2 i talenti scarseggiano in questa stagione. Zeelenberg è noto nel paddock della MotoGP come uno dei migliori talent-scout, ma sa che individuare il nuovo Fabio non è un compito facile.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nel 2019, la Yamaha ha iniziato con due giovani piloti e questa filosofia - nonostante la squadra abbia guidato negli ultimi anni con veterani come Valentino Rossi e Andrea Dovizioso - non è cambiata molto. "Il desiderio era molto chiaro nel 2019, non credo che si sia perso molto su questo", continua Zeelenberg. "Se si guarda la nuova generazione di piloti della MotoGP, hanno al massimo 25 anni. Pecco Bagnaia ha 25 anni ed è l’unico della nuova generazione. I più anziani, come Alex Rins e Miguel Oliveira, hanno tutti 27 anni o più. Questi ragazzi ne hanno passate un po' di più. Sono giovani, ma hanno 27 anni".

"Se si analizza il loro modo di correre e si fa un paragone con i ragazzi più giovani, si capisce che si tratta di una nuova generazione, ma più anziana. Questa è la nuova generazione, ma oltre i 25 anni appartengono già alla vecchia generazione, per quanto mi riguarda. Fabio era molto giovane a 19 anni, ma prima aveva una traiettoria molto diversa. Era molto veloce in giovane età. Non ce ne sono più. Non ci sono più tanti Fabio, Jorge, Valentino o Marc. Il tempo passa prima che si possa trovare di nuovo un tale gioiello. Ho avuto la fortuna di lavorare qualche volta con un ragazzo così, ma non si crea una cosa del genere. C'è un processo che lo precede e che è molto importante".