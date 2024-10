MotoGP | Zarco vede una Honda tornata nella "stessa categoria" degli altri

A seconda delle prospettive, un 12° posto può avere un valore differente. Secondo Johann Zarco, per esempio, quello ottenuto a Phillip Island è il segnale che la sua Honda del Team LCR stia finalmente a ricominciando ad essere una moto degna della MotoGP.

Anche se il risultato in sé è stato solo un piccolo successo per il marchio giapponese, che fatica ad uscire dal suo momento di difficoltà, ciò che ha incoraggiato il francese sono stati il passo di gara ed il distacco da Pecco Bagnaia, che è salito sul gradino più basso del podio.

"È stato un ritmo impressionante", ha commentato Zarco. "Non potevo credere a quello che vedevo sul dashboard. Abbiamo fatto quasi tutta la gara sotto l'1'29". Mi sono concentrato al massimo per ripetere tutto quello che stavo facendo e sono rimasto con i ragazzi davanti a me. Sono contento perché il passo di gara è stato impressionante".

"La moto ha ancora un limite con cui sto combattendo: non riesco a farla girare come vorrei e a controllare la trazione. Devo essere molto prudente, quindi perdo metri rispetto agli altri. Ma dobbiamo ricordare che qualche mese fa sembrava che non stessimo neanche correndo nella stessa categoria. Oggi eravamo con gli altri, e a soli 10 secondi da Pecco. Questo è positivo".

Johann Zarco, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il risultato di Zarco in Australia è stato il suo sesto piazzamento a punti consecutivo, con il culmine del nono posto in Indonesia due gare fa. Il francese si è qualificato 14°, dietro al pilota ufficiale Luca Marini, il cui 13° posto è stata la sua miglior posizione di partenza della stagione. Anche Marini ha ottenuto punti nel Gran Premio con un 14° posto.

Alla fiducia del francese hanno fatto eco altri piloti Honda di recente. Anche il campione del mondo 2020, Joan Mir, si è detto entusiasta dei recenti progressi compiuti nel precedente round in Giappone, che hanno aumentato la frustrazione del pilota ufficiale per essere stato eliminato da Alex Marquez in quella gara.

D'altra parte, potrebbe essere pericoloso leggere troppo nella fiducia di Zarco dopo questa prestazione in Australia. In primo luogo, Zarco ha un'affinità con la pista sulla quale ha vinto il suo unico Gran Premio con la Ducati del Prima Pramac Racing nel 2023.

In secondo luogo, Phillip Island è una pista in cui i distacchi sono generalmente più ridotti e i piloti possono compensare le carenze delle moto. Questo effetto è stato accentuato nel 2024 dalla pioggia, che ha limitato il tempo per lavorare in vista della gara, cosa che tra l'altro ha limitato la capacità della Ducati di sfruttare il numero di moto che ha a disposizione per raccogliere dati.

Nel continuo tentativo di Honda di migliorare le proprie sorti in MotoGP, il costruttore ha assunto l'attuale direttore tecnico dell'Aprilia, Romano Albesiano, il cui incarico inizierà all'inizio della stagione 2025.