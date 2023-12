MotoGP | Zarco: "Pensavo di fermarmi prima dell'opportunità Honda"

Il francese Johann Zarco ha concluso la sua quarta ed ultima stagione come pilota Ducati al quinto posto nel Mondiale, dopo aver ottenuto con i colori del Prima Pramac Racing la sua prima vittoria in MotoGP in Australia.

Zarco ha firmato per unirsi alla Honda con il Team LCR per le prossime due stagioni, a partire dal 2024, per riavviare una collaborazione che è durata solo tre gare nel 2019, quando era stato chiamato a sostituire l'infortunato Takaaki Nakagami.

Gli era stato offerto un accordo di un anno per rimanere con la Ducati nel 2024, ma dopo sarebbe stato probabilmente dirottato nel Mondiale Superbike, cosa che non riteneva adeguata al fatto di essere ancora un pilota della top 5 in MotoGP.

Dopo il Gran Premio di Valencia, nel quale ha tagliato il traguardo terzo ma è stato promosso al secondo posto a causa di una penalità per Fabio Di Giannantonio, Zarco ha ammesso di aver preso in considerazione l'idea di ritirarsi dalla MotoGP prima che si presentasse l'opportunità della Honda.

"È facile rispondere con la vittoria a Phillip Island, perché è sempre il miglior risultato che potessimo ottenere", ha detto quando gli è stato chiesto di cosa fosse più orgoglioso nel suo periodo con la Ducati.

Photo by: LCR Honda MotoGP Team Johann Zarco, Team LCR Honda

"Ma anche della costanza con cui ho ottenuto la top 5 nel Mondiale nel 2021 e anche quest'anno. Stiamo imparando nuove cose con le Sprint. Non ho ottenuto molti punti al sabato, ma almeno ho conservato la quinta posizione in campionato".

"Pensavo di fermarmi alla fine di questa stagione, ma poi ho avuto questa opportunità, sentendomi abbastanza fresco per fare altri due anni. Sono abbastanza orgoglioso di questo, di aver trovato questa nuova energia per fare questa stagione, salire sul podio, ottenere la vittoria, la costanza e poi guardare avanti per il futuro".

Zarco ha fatto la sua prima uscita su una Honda dal GP di Valencia 2019 durante il test post-stagionale del mese scorso. Il francese ha accusato un ritardo di poco più di un secondo e si è classificato 17° dopo aver completato 61 giri con la RC213V 2024, superando di sette decimi il nuovo compagno di squadra Nakagami.