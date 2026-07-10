MotoGP | Zarco ritrova la sua normalità: "Tornare ad allenarsi ridà vita ad uno sportivo"

A poco meno di due mesi dal suo gravissimo incidente a Barcellona, Johann Zarco sa che il peggio è alle spalle. La sua gamba, rimasta incastrata nella moto di Pecco Bagnaia durante l'incidente, ora sta abbastanza bene da permettergli di tornared a una vita quotidiana normale e soprattutto, la settimana scorsa ha saputo che non avrebbe avuto bisogno di essere operato ai legamenti.

Zarco aveva già ripreso ad allenarsi nel mese di giugno e ha potuto intensificare il lavoro negli ultimi giorni, con uscite in bicicletta e sedute in palestra. Può così preparare il suo ritorno alle competizioni, ora previsto per il mese di settembre.

Il francese ritrova così una quotidianità familiare ed obiettivi precisi, cosa che gli restituisce il sorriso. "Va bene perché ci sono decisioni importanti che sono state prese circa una settimana fa, quella di non operare", ha dichiarato Zarco a Canal+. "Ed è una buona cosa perché mi permette di cominciare l'allenamento, di riallenarmi, diciamo".

"Il mese abbondante in cui non mi muovevo molto e in cui potevo perdere capacità fisiche, è stato anche un mese di riposo. Poi, è fantastico farmi un programma di ricondizionamento e di rimessa in forma, perché se mi avessero annunciato che bisognava comunque operare – aspettare, poi operare, e aspettare ancora – lì è chiaro che la stagione sarebbe stata completamente rovinata".

"Quindi sono molto contento, va bene perché già mi muovo 'normalmente', posso riallenarmi. Ridà vita ad uno sportivo quando può tornare ad allenarsi, rivive. E sono cose che fanno sì che vada bene".

Lo Stewards Panel della MotoGP hanno aspettato che Johann Zarco si sentisse meglio per esaminare la caduta di Barcellona ed interrogarlo in videoconferenza. Lo hanno ritenuto responsabile dell'incidente e dovrà scontare una doppia long lap penalty nella gara principale nella quale farà il suo ritorno in pista.

Anche Jorge Martin ha ricevuto una penalità "a scoppio ritardato" di questo tipo dopo la caduta nella Sprint di Motegi dello scorso anno, ed è stato penalizzato anche per aver provocato un incidente alla partenza al Balaton Park quest'anno.