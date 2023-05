MotoGP | Zarco: "Ritmo buono, ma ero al limite. Felice del podio"

Un terzo posto in punta di piedi. Probabilmente il nome di Johann Zarco non salterà sulle prime pagine della cronaca sportiva insieme a quello degli altri protagonisti del Gran Premio, ma il pilota francese si è comunque ritagliato un piccolo pezzo nei libri di storia per aver ottenuto il podio nella gara numero mille della MotoGP.

Un risultato senza ombra di dubbio inaspettato, perché il transalpino è sì stato autore di una bella rimonta, ma per gran parte della corsa non sembrava avere il passo necessario per riuscire a chiudere l’appuntamento di casa con un trofeo. Dopo una bella partenza, infatti, Zarco aveva concluso il primo giro proprio ai margini della top ten, accodandosi dietro al compagno di casacca.

Seppur abbia fatto fatica a mantenere proprio il passo di Martin, con il passare dei giri e le cadute che hanno coinvolto Maverick Vinales, Luca Marini, Alex Marquez e Francesco Bagnaia, Zarco ha iniziato a risalire passo dopo passo la classifica, fino al momento in cui a una ventina di giri dalla fine è rientrato nella top cinque.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Jorge Martin, Pramac Racing, Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La fase decisiva si è vista probabilmente quanto mancavano circa una quindicina di giri dal termine quando, dopo essere riuscito a ricongiungersi al gruppo di testa sfruttando un Jack Miller in fase calante, Zarco ha dovuto gestire un sorprendente Augusto Fernandez con la KTM. Un duello entusiasmante, ma che ha portato il distacco del francese dal suo compagno di squadra a oltre un secondo e mezzo: un distacco che non sarebbe poi stato in grado di chiudere.

Sfruttando il duello proprio tra Martin e Marquez per il secondo posto, Zarco ha iniziato richiudere lentamente la finestra che si era creata in precedenza, ma senza tornare mai davvero in una posizione utile per tentare un attacco. La svolta è arrivata a due giri dalla bandiera a scacchi, quando Marquez è scivolato cedendo di fatto il terzo gradino del podio a uno dei beniamini di casa.

Una gara che il francese ha descritto come una prestazione costantemente al limite, sul filo del rasoio, ma che si è conclusa positivamente con un podio che lascia il sorriso.

“Mi sento molto bene perché alla fine ero un po’ a limite. Volevo prendere Marc e Jorge, ma ero al limite e non volevo commettere errori. Per fortuna l’errore lo ha commesso Marc, pensavo di mettere un po’ di pressione al mio compagno di squadra, ma era davvero forte, quindi il terzo posto va bene”, ha raccontato il terzo classificato durante le interviste.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Sono contentissimo perché, in confronto a ieri, sono partito meglio. Ho anche gestito la prima chicane molto meglio, quindi quello era già un punto positivo per giocarsi la possibilità di pensare al podio. Ma poi l’attacco di Alex Marquez in curva sei è arrivato fortissimo, ho preferito evitarlo per non cadere e ho perso un po’ di tempo. Poi c’è stata la caduta di Marini e di Alex [Marquez], quindi altri piloti da evitare”.

“Ma poi il ritmo era buono, sono rimasto anche sorpreso di Augusto Fernandez, era molto veloce. Ho tentato un sorpasso ma ho fatto un errore, poi Jorge [Martin] ha preso un buon ritmo, l’ho seguito e abbiamo recuperato per il podio. Da lì, gli ultimi giri Marc e Jorge stavano facendo una bella lotta e, grazie alla caduta di Marquez, ho potuto recuperare il podio. Provare a prendere il secondo posto era difficile, ma già il podio è un regalo”, ha poi aggiunto il pilota della Pramac.

Un elemento che ha riscosso interesse è la continua progressione di Zarco durante il weekend di gara, dalle maggiori difficoltà in qualifica, dove spesso emerge proprio il suo compagno di casacca Martin, alle buone prestazioni alla domenica, dove tende a uscire sulla lunga distanza. Un aspetto penalizzante che ha spesso costretto a dover rimontare da dietro come nella corsa di oggi, ma su cui Zarco vuole lavorare, conscio che probabilmente servirà prendere qualche rischio in più il sabato mattina in qualifica.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Marc Fleury

“È vero che, per il momento, sembra che dalla sprint imparo tanto, migliorando poi per la domenica. Però la sprint di ieri era già migliore delle precedenti, quindi significa che sono riuscito a essere a posto per il weekend già da venerdì. Ho ancora mancato un po’ la qualifica, spero di essere quantomeno nelle prime due file nelle prossime gare per darmi sempre più possibilità di stare lì davanti”.

“Però è vero che sul giro secco faccio un pochino più fatica. Provo a preparare per avere un buon passo, che è sempre utile in gara, ma è anche vero che con il fatto che tanto si gioca già all’inizio, per il momento perde un po’ di tempo. Visto che stiamo continuando a progredire, sembra che per il giro secco bisogna prendere qualche rischio in più”, ha aggiunto il transalpino.