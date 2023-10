MotoGP | Zarco pressa Honda: vuole sostituire Marquez in HRC

Con una decisione non facile da comprendere, Johann Zarco ha rifiutato l'offerta di rinnovo da parte della Ducati di continuare per un altro anno con il team Pramac con la moto migliore della griglia per accettare un accordo con Lucio Cecchinello al team satellite della Honda, LCR, per le prossime due stagioni.

Con questa scelta, Zarco ha chiarito le sue priorità, preferendo assicurarsi un contratto più lungo piuttosto che una moto competitiva. Tuttavia, con l'inchiostro del contratto ancora fresco, il francese è ora in lizza per sostituire Marc Marquez nel team Honda ufficiale, che è alla ricerca di un pilota per completare la sua formazione per la prossima stagione. La scelta della Honda è Miguel Oliveira, anche se le trattative con il pilota portoghese non sono state facili a causa delle richieste del suo agente.

Questo attrito potrebbe aprire uno spiraglio a Zarco per entrare nel team Repsol, anche se significherebbe smantellare la squadra di Cecchinello, che dopo aver perso Alex Rins senza quasi godere di tutta la stagione, perderebbe Zarco prima ancora di farlo debuttare con il team monegasco.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Dovrò aspettare un po' per vedere come vogliono gestire il futuro, perché al momento la Honda non ha ancora espresso la sua posizione", ha detto Zarco quando gli è stato chiesto se ci fosse la possibilità di passare al team ufficiale.

"Avendo un contratto con Honda, prendere il posto di Marc potrebbe avere senso", ha aggiunto il francese, che ha due contratti, uno come pilota LRC e l'altro per tutto il materiale, con Honda.

Zarco è consapevole che la Honda sta negoziando con altri piloti, come Miguel Oliveira, per il 2024, ma sta spingendo la HRC a scegliere lui.

"Ha senso perché, sulla carta, alla Honda manca un pilota, quindi l'anno prossimo ne servono quattro, e al momento ce ne sono solo tre. Ha senso parlare con altri piloti, quindi vedremo. Dal momento che ho già un contratto con la Honda, avrebbe senso per me essere promosso. Non si tratta di una vera e propria promozione, ma di una posizione di prestigio come pilota ufficiale".

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Una mossa del genere lascerebbe Cecchinello con la squadra in disarmo e senza tempo per reagire.

"Dalla posizione di Lucio, quando lavora con numerosi sponsor per gestire la stagione, lo fa perfettamente da molti anni, è normale che avermi in squadra sia un'opportunità per gestire bene i suoi partner e fare una buona stagione", ha detto.

Anche se Rins ha lasciato la Honda per la mancanza di attenzione nei suoi confronti, Zarco crede che con lui le cose saranno diverse.

"Rimanendo all'LCR, il mio lavoro sarebbe lo stesso del team ufficiale perché ho il contratto per avere una moto ufficiale e lavorare per svilupparla, ma far parte del team ufficiale è una posizione prestigiosa, è il posto di Marc. E come concorrente, lo stato d'animo di un pilota è quello di cogliere questa opportunità. Avrò alcune conversazioni nel fine settimana e il mio agente è qui per occuparsene. Dobbiamo essere chiari sulle idee della Honda", ha chiarito le sue intenzioni.

Parlando in vista del Gran Premio d'Indonesia, Zarco ha ammesso di essere ora motivato dalla possibilità di unirsi a Repsol.

"Questa notizia mi ha fatto sorridere, mi ha aperto un'opportunità. Ho corso il rischio di lasciare la Ducati, sono stato io a parlare prima di chiunque altro, ho preso la decisione di andarmene, di affrontare questa sfida con la Honda in un momento abbastanza critico. Dopo tutte queste decisioni, essere un pilota ufficiale sarebbe una buona scelta", una svolta che, ammette, lascerebbe Lucio Cecchinello nei guai. "Se non avesse me, sarebbe complicato per lui", cosa che però non ha creato "alcun conflitto" tra i due.