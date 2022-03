MotoGP | Zarco: "Potevo vincere, ma ho perso tempo al via"

Carica lettore audio

Johann Zarco si porta a casa un ottimo terzo posto nel Gran Premio d'Indonesia di MotoGP, caratterizzato da un diluvio che ha rimescolato le carte.

A Mandalika il portacolori della Ducati Pramac ha divertito nella parte finale di una gara accorciata per i motivi meteorologici, recuperando terreno dopo un via così così, e arrivando a combattere per quel podio che in griglia aveva virtualmente tra le mani, partendo dalla terza casella.

Dopo diverse scaramucce e i sorpassi ai danni di Alex Rins e Jack Miller, il francese si è dovuto arrendere a Fabio Quartararo e, soprattutto, lasciare ogni speranza di rimonta nei confronti del vincitore, Miguel Oliveira.

"C'era tanta acqua in pista all'inizio e, in questo condizioni, solitamente ci metto un po' di tempo a prendere confidenza e ritmo. Jack e Miguel sono partiti molto bene, mentre io ho perso terreno".

Queste le parole di Zarco ai microfoni di Sky Sport MotoGP, con un filo di rammarico per come sono andate le cose sia al via, ma anche nel corso della gara.

"Quando ho trovato il mio passo, ho perso un po' di tempo a superare Rins, e molto di più nel passare Miller perché non mi sentivo a posto in uscita di curva, avendo poca trazione".

"Jack ha uno stile di guida molto diverso e riesce ad andare più forte in percorrenza curva, anche sul bagnato. Credo sia perché ha una grande sensibilità nell'accelerare, dunque in uscita di curva va meglio".

"Forse affina la moto su questa cosa, ma penso che il dosare gas nella maniera giusta gli consenta di fare la differenza".

Podio: il vincitore della gara Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, secondo classificato Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, terzo classificato Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

In quei momenti la Ducati bianco-rossa sembrava inarrestabile, ma Zarco non è riuscito a sbarazzarsi della Rossa ufficiale di Miller, vedendo scappare via i rivali.

"In staccata mi sentivo molto bene, ma era complicato, dunque è lì che ho accumulato il ritardo che non mi ha consentito di recuperare su Oliveira".

Dopo l'ottavo posto di Lusail, ora Zarco guarda positivamente al prosieguo della stagione, ma ribadendo il filo di amarezza al termine di un evento che avrebbe potuto dargli ulteriori soddisfazioni.

"Quando non va bene credo sia già positivo riuscire ad arrivare alla fine e prendere punti. In Qatar ho tentato di rimontare una volta trovato un ritmo costante perché non avevo il pacchetto ideale per fare di più".

"Qui credo che si potesse anche vincere, ma ho perso troppo tempo a trovare fiducia".