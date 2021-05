Zarco: "Potevo vincere cambiando la moto un giro prima"

La doppietta Ducati nel GP di Francia è arrivata grazie anche al secondo posto centrato da Johann Zarco, con una rimonta strepitosa.

L'idolo locale si è classificato alle spalle del vincitore Jack Miller, ma emergendo alla distanza appena le condizioni sul Circuit Bugatti si sono fatte molto più ostiche.

La pioggia di metà corsa ha infatti costretto tutti i piloti della MotoGP a rientrare ai box per sostituire la propria moto, passando a quella con pneumatici da bagnato, che il portacolori del Team Pramac ha sfruttato nel migliore dei modi.

"Sono davvero felice, è stata una grande gara. In queste condizioni potevo giocarmela e mi pare di essere entrato nello stesso giro di tutti gli altri a cambiare moto", spiega il transalpino appena sceso dalla sua Desmosedici.

"Voglio verificarlo, ma credo sia stato così. Avevo due gomme da pioggia di mescola media, ma la posteriore ci ha messo parecchio prima di scaldarsi. Penso almeno 4 giri. In quel momento c'era tanta acqua, ma anche tanto vento, quindi all'inizio ero un po' al limite".

Da lì in avanti, Zarco ha trovato quella fiducia in se stesso e la confidenza nel mezzo di Borgo Panigale per poter spingere fino a sfilare senza fatica chi lo precedeva, girando anche 2" più forte dei rivali.

"Appena sono riuscito a prendere il ritmo, ho guadagnato diverse posizioni facendo parecchi sorpassi, ma purtroppo non abbastanza da riuscire a vincere".

E qui c'è un piccolo rammarico finale, perché Zarco ha iniziato a vedere Miller proprio in chiusura, quando però ormai era tardi per sperare nel successo.

"Jack aveva la soft al posteriore e questo forse lo ha aiutato ad andare più veloce all'inizio, poi la pista si è asciugata ed erano le condizioni perfette per me".

"Avessi cambiato la moto un giro prima probabilmente avrei potuto vincere. Direi che è un peccato, ma non voglio nemmeno lamentarmi perché 20 punti oggi sono molto positivi".

Johann Zarco, Pramac Racing 1 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 2 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 3 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 4 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 5 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 6 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 7 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Secondo classificato Johann Zarco, Pramac Racing 8 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 9 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 10 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 11 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 12 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, Tito Rabat, 13 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, Tito Rabat, 14 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 15 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 16 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 17 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 18 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 19 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 20 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images