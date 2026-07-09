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MotoGP | Zarco penalizzato per l'incidente del GP di Catalogna... Due mesi dopo!

Quasi due mesi dopo il suo infortunio, Johann Zarco è stato ritenuto responsabile della caduta al GP di Catalogna. Il pilota LCR sarà penalizzato con una doppia long lap penalty quando tornerà a correre.

Vincent Lalanne-Sicaud
Pubblicato:
Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco potrà anche essere fuori gioco per un po', ma ha ricevuto una penalità nel bel mezzo del suo recupero. Quasi due mesi dopo il suo infortunio, e due mesi prima della data fissata per il suo ritorno, il francese ha ricevuto una doppia long lap penalty, dopo essere stato ritenuto responsabile dell'incidente in cui si è infortunato a Barcellona.

Dopo la ripartenza seguita all'incidente di Alex Marquez Zarco è caduto alla prima curva, trascinando con sé Pecco Bagnaia e Luca Marini. La sua gamba sinistra è rimasta incastrata nella moto di Bagnaia, procurandogli un infortunio al ginocchio, e non gli ha permesso di essere ascoltato dallo Stewards Panel in quel momento, poiché è stato trasferito direttamente in ospedale.

Finalmente si è potuta svolgere l'udienza e Zarco è stato ritenuto responsabile dell'incidente. Nel Gran Premio in cui farà il suo ritorno, dovrà quindi passare due volte lungo il percorso del long-lap durante la gara principale.

"Hai causato un incidente, coinvolgendo i piloti #10 Marini e #63 Bagnaia", indicano i commissari nella loro decisione. "Ciò va contro le istruzioni specifiche date ai piloti e ai team della MotoGP. Si tratta quindi di una violazione dell'articolo 1.21.2 del Regolamento del Campionato del mondo".

l'incidente di Johann Zarco, Team LCR Honda

l'incidente di Johann Zarco, Team LCR Honda

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Per le ragioni sopra menzionate, il collegio dei commissari della FIM MotoGP ha inflitto una doppia long lap penalty". Una penalità molto probabilmente corretta, ma appunto arrivata in maniera piuttosto tardiva.

Si tratta precisamente di un incidente di tipo MGP-CC5, che riguarda le "manovre che creano una situazione pericolosa per più piloti e/o causano un incidente" alla partenza e nel primo giro.

Poiché Zarco è ancora assente al Sachsenring, i commissari precisano che la sanzione dovrà essere scontata nella prossima prova a cui parteciperà. Una "giurisprudenza Marquez", poiché Marc Marquez nel 2022 aveva rischiato di sfuggire ad una long lap penalty a causa di un Gran Premio saltato per infortunio.

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