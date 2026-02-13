MotoGP | Zarco non si aspettava l'interesse di Quartararo per la Honda

I due francesi della griglia della MotoGP hanno buone possibilità di guidare entrambi una Honda il prossimo anno. Johann Zarco ha già un contratto con LCR, il cui rinnovo con il costruttore sembra scontato, e Motorsport.com ha rivelato il mese scorso che Fabio Quartararo entrerà a far parte del team ufficiale nel 2027.

"Non sappiamo se sia cosa fatta", ha detto Zarco, intervistato dal canale YouTube Fastlane TV, preferendo attendere un annuncio ufficiale: "Non lo so. A volte ci sono delle sorprese".

Zarco è comunque sorpreso dall'interesse di Quartararo per la Honda. Il campione del mondo 2021 viene da diverse stagioni difficili con la Yamaha, l'altro marchio giapponese del campionato, e il costruttore dall'ala dorata ha attraversato difficoltà simili, talvolta attribuite ad una metodologia giapponese meno avventurosa di quella dei costruttori europei.

"Non avrei mai pensato che potesse essere interessato ad un altro marchio giapponese", ha ammesso Zarco. "Penso che se Fabio vuole un cambiamento, dovrebbe passare ad un marchio europeo, perché ha fatto così tanto con Yamaha... È vero che Honda ha, diciamo, quella mentalità giapponese, ma non è la stessa moto, quindi mi sembra una buona cosa".

"C'è un modo per far divertire la Francia!"

Johann Zarco e Fabio Quartararo dovrebbero guidare la stessa moto nel 2027. Foto di: Marc Fleury

Honda è su una traiettoria positiva soprattutto dall'anno scorso, con progressi costanti, mentre Yamaha si trova oggi in una situazione più delicata. L'azienda di Iwata ha abbandonato il suo quattro cilindri in linea per un V4, che richiederà un importante lavoro di sviluppo prima di esprimere tutto il suo potenziale ed ha accusato dei problemi importanti nei test di Sepang.

Zarco è comunque convinto che la Honda potrebbe consentire a Quartararo di tornare in prima linea, soprattutto con le carte rimescolate dal nuovo regolamento della MotoGP: "Penso che Fabio sia un pilota di alto livello e se salirà sulla Honda, penso che guiderà molto forte. Quindi sarebbe un buon esempio da seguire. E c'è modo di far divertire la Francia!"

"La moto, secondo me, può essere molto buona anche nel 2027, perché è tutta nuova, e con tutto il lavoro che abbiamo fatto, raccogliamo informazioni che possono aiutarci per il 2027, anche se il progetto è nuovo. Non sappiamo quale moto sarà la migliore. Con un po' di fortuna, sarà la Honda, quindi potrebbe essere davvero fantastico".