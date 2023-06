MotoGP | Zarco: "Marquez dovrebbe pensare prima di parlare"

Marc Marquez ha perso l'anteriore della sua Honda in frenata alla curva 1 nel corso delle FP2 al Sachsenring, e la sua moto ha finito per andare a centrare in pieno la Ducati del Prima Pramac Racing affidata a Johann Zarco.

La moto di Zarco è stata letteralmente distrutta in questo groviglio, ma entrambi i piloti sono rimasti illesi. Marquez, però, ha successivamente incolpato il francese per l'incidente, ritenendo che non stesse guardando dove stava andando.

Nessuno dei due piloti ha ritenuto che la natura dell'uscita dai box (all'esterno della prima curva) fosse da biasimare, e sono stati fatti paragoni con un incidente simile tra Pol Espargaro e Danilo Petrucci ad Aragon nel 2016.

Commentando l'incidente, Zarco ritiene che attribuire la colpa a lui sia sbagliato e che Marquez stia "perdendo un po' il controllo quando parla".

"Penso che si possa dire che si è trattato di un incidente di gara", ha detto Zarco. "Può succedere, anche se sarebbe meglio che non accadesse. Possiamo dire che l'uscita dalla pitlane è un po' complicata, ma ci siamo abituati e cerchiamo di essere prudenti, come lo sono stato io quando ho cercato di uscire".

"Stavo aspettando all'esterno, sono uscito dalla pitlane, poi ho frenato, mi sono girato e ho visto arrivare un grosso gruppo. Ho alzato la moto, poi ho visto la moto di Marc che arrivava. Ho alzato un po' di più la mia moto e lui ha colpito solo la mia moto e non le mie gambe o i miei piedi".

"Per prima cosa, avrebbe potuto almeno venire quando ero a terra. Posso capire che volesse correre verso il box per fare un altro time attack, ma con la bandiera rossa avrebbe potuto fermarsi a vedere se era tutto a posto".

"Mi piace il modo in cui Marc sta guidando e il modo in cui sta spingendo. È un campione, ma sta perdendo un po' il controllo quando parla. Dovrebbe pensarci due volte prima di parlare, perché l'idea di dire che è colpa mia non è accettabile".

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sono un bravo ragazzo e non può dare la colpa a me perché sono un bravo ragazzo. È successo in un altro grande incidente tre anni fa (in Austria nel 2020 con Franco Morbidelli). Tre anni fa sono stato colpito alla schiena e tutti dicevano che era colpa mia. Oggi sarebbe stato meglio non fare questo, ma almeno chiedere scusa".

"L'ho visto 15 minuti dopo le prove. È venuto subito e mi ha detto: 'Ho avuto paura'. Ok, ma non dire che è colpa di qualcuno. Dobbiamo accettarlo e ora sta perdendo un po' il controllo quando parla, il che è un po' triste".

Zarco ha aggiunto di aver sentito un po' di dolore alla schiena dopo l'incidente, ma di stare bene fisicamente, mentre la sua moto dovrà essere completamente ricostruita per sabato.

"Sto bene, fisicamente sto bene", ha detto. "Ho preso una bella botta nella parte alta del sedere, per questo non sono riuscito a muovermi subito. Mi sentivo strano, ma sembra che non ci sia nulla di rotto".

"Ora verificherò con il fisioterapista se è tutto a posto per domani. Ma è tutto a posto. Abbiamo solo una moto molto distrutta, che i meccanici dovranno riparare fino a tardi".

"Domani avremo un nuovo telaio perché il mio è stato distrutto. Ma questo fa parte delle cose. Dobbiamo solo controllare le nostre parole perché non sono uno stupido e non può dare la colpa a me. È semplicemente ridicolo", ha concluso.