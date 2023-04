MotoGP | Zarco: l'obiettivo è essere più rilassato sulla sua Ducati

Dopo i primi tre Gran Premi, il bilancio di questo avvio di stagione della MotoGP è positivo per Johann Zarco, che inizia il suo quarto anno in sella alla Ducati. Anche al di là dei risultati ottenuti, il francese sa di aver spesso mostrato un potenziale che fa ben sperare per il resto del campionato.

"In Portogallo, se avessi avuto un ritmo migliore all'inizio, avrei potuto salire sul podio alla fine, ma è stato un ottimo quarto posto", ha detto il pilota del Pramac Racing. "In Argentina, invece, mi aspettavo di vincere in quelle condizioni, ma mi sono scontrato con un Bezzecchi troppo veloce all'inizio. Non avevo quella velocità, ma sono riuscito a fare una grande rimonta e a conquistare un buon podio".

In Texas, lo scorso fine settimana, si è trattato di "salvare la giornata" per lui, a causa della mancanza di un ottimo feeling. "Mi aspettavo una gara difficile, è il circuito che vuole così", ha spiegato. Ciò che lo preoccupa di Austin è il tipo di circuito, "il layout, i dossi".

Ora è impaziente di tornare sulle piste europee, che sono più strette e hanno una qualità di asfalto migliore ai suoi occhi, e sa che le difficoltà imposte dal COTA erano proprio legate alla sua guida. "Anche se è lo stesso per tutti, vedo che devo essere ancora ben rilassato sulla moto per risparmiare energia. Trovo difficile rilassarmi su quella pista. Se non forzo, sento di non poter fare un tempo, almeno ad Austin. Per questo sono stato contento di avere un certo ritmo nella gara lunga e di essere riuscito a mettere la moto in una buona posizione senza forzare troppo".

"Se voglio gestire bene il campionato, penso che sia anche utile poter vedere pregi e difetti della moto, e nei fine settimana in cui non va così bene, è comunque positivo riuscire a fare bene", ha detto Johann Zarco, che alla fine ha portato a casa nove punti da questo Gran Premio, mentre una Sprint molto faticosa lo aveva lasciato a mani vuote.

Johann Zarco occupe la cinquième place du championnat

In campionato, si trova al quinto posto, con distacchi ancora minimi. "Sono quinto ed abbastanza vicino in termini di punti. C'è una doppia gara nel fine settimana, c'è modo di distribuire molti punti".

Zarco vede emergere una gerarchia ed è felice di vedersi tra i più forti: "Spero di farne parte, questo sarà l'obiettivo. Bezzecchi ci sarà; è in testa al campionato, ha iniziato a trovare una buona costanza sulla sua moto. Anche Marini; ha un po' meno successo in gara, ma ora ha la velocità. Penso che sulle piste più strette Fabio (Quartararo) tornerà; il podio di Austin gli è piaciuto. Pecco (Bagnaia) è sopra, Martin è ancora performante, ma meno costante. Quindi, Pecco, Fabio, Zarco, Bezzecchi, Marini... sono già alcuni piloti".

"Mi sento bene sulla moto", ha continuato Johann Zarco, che guida l'ultima versione della Ducati, come il campione in carica. Se Pecco Bagnaia ha dato una spiegazione piuttosto sorprendente dopo le due cadute in Argentina e Texas, il francese è uno dei pochi a capire le sue sensazioni, e probabilmente perché è proprio la facilità dell'italiano che sta cercando.

"Pecco si sente così bene che fa la mossa perfetta nel momento ideale, ecco perché va così veloce", dice. "Ha uno stile italiano, ultra disinvolto sulla moto. È così rilassato che ha una fiducia totale e al momento della caduta potrebbe non capirlo, perché si sentiva così bene. Per paura di avere questa cadute senza capire bene perché, io guido in modo teso. Non cado, mi manca qualche decimo e mi stanco un po' di più, ma almeno evito piccole cadute come quelle che ha avuto in Argentina o in Texas".

"Bisogna avere quel relax senza cadere", sottolinea il 32enne, ancora alla ricerca della sua prima vittoria in MotoGP. "Voglio puntare su questo, sull'atteggiamento rilassato, perché so che è il mio punto debole. Sono quasi l'opposto di lui su questo punto. Bisogna sapersi rilassare perché a quel livello essere tesi fa quello che faccio io: gare interessanti ma... c'è un ma".

C'è un ma, perché le prestazioni non arrivano così facilmente, non come nel 2021 quando poteva sentire la "vera differenza" che la sua Ducati faceva sui rettilinei. "Potevo anche avere qualche punto debole, ma riuscivo sempre a recuperare. Ora che gli altri vanno veloci in rettilineo, ho dovuto fare progressi in curva ed è stato più difficile. Ma mi sento abbastanza bene", promette, visibilmente confermato nella sua scelta di cambiare allenamento quest'inverno.

"Bisogna rinnovarsi, perché si passa da un anno all'altro e si vuole essere performanti. Ai massimi livelli, capisci che ripetere quello che sapevi fare prima non funziona necessariamente, devi saper fare altre cose, ma con il tempo capisci anche che se provi a fare qualcosa di completamente diverso, non devi nemmeno perdere le tue qualità. Quindi, ho sviluppato abbastanza tecniche sui punti deboli e, quest'anno, voglio riprendere i miei punti forti, con quello che ho riempito sui miei punti deboli. La combinazione vincente? Vediamo".