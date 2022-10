MotoGP | Zarco lamenta di non poter guidare la Ducati in modo naturale

Carica lettore audio

Johann Zarco è stato uno dei protagonisti delle sessioni di prove libere a Phillip Island, avendo guidato i due turni del venerdì. Nella terza sessione però non è riuscito ad agguantare l’accesso diretto alla Q2. Dover passare per la prima parte di qualifica ha condizionato la sua strategia in vista della fase decisiva, in cui ha concluso con il sesto miglior tempo che lo ha collocato in seconda fila.

In condizioni normali, Johann Zarco avrebbe dovuto far parte del gruppo dei sei in testa per la maggior parte della gara, ma un problema al dispositivo di partenza della sua Ducati gli ha fatto perdere dodici posizioni e dopo il primo giro era 18°. Infatti, il pilota di Cannes ha impiegato il tempo più lungo (1’ 39”7) tra i primi dieci piloti per completare il primo giro.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il pilota Pramac è rimasto imbottigliato e non è riuscito a scrollarsi di dosso gli avversari che gli hanno impedito di andare in testa al gruppo. Alla fine, dopo una battaglia serrata con Aleix Espargaró, si è classificato ottavo, proprio davanti al pilota dell'Aprilia. Dopo essere sceso dalla moto, Zarco si è rammaricato per le prime fasi della gara che, a suo dire, hanno completamente rovinato le sue possibilità di ottenere il quinto podio della stagione.

"Ho avuto un problema con il dispositivo di partenza. Avrei dovuto essere nel gruppo di testa, perché così avrei potuto rilassarmi un po' di più e non avere così tanta fretta", ha detto il pilota francese, che non si sente ancora a suo agio sulla Desmosedici che, secondo l'opinione comune, è il prototipo più equilibrato di tutti.

"Dobbiamo trovare una soluzione che mi aiuti a guidare la Ducati in modo più naturale, perché il mio feeling non è dei migliori. Riesco ad andare veloce perché applico un metodo, ma questo metodo non mi permette di vincere le gare. Per questo ho bisogno di guidare in modo naturale, esattamente come ha fatto Alex Rins questa volta sulla Suzuki", ha concluso Zarco, settimo nella classifica generale dei punti e afflitto da una mancanza di costanza (ha collezionato quattro zeri in questa stagione).