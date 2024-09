MotoGP | Zarco: "La prima Q2 con Honda è come una vittoria"

Mancavano 20 minuti alla fine delle prove del GP di Aragon, la seconda sessione del venerdì, quella che dà accesso diretto alla Q2 per i primi dieci, quando Johann Zarco ha fermato il cronometro sull'1'47"378, portandosi al secondo posto nella classifica dei tempi.

Sembrava un colpo di reni, un miraggio in sella alla vituperata Honda RC213V. Tuttavia, il francese è riuscito a migliorare ulteriormente quel tempo nell'ultimo giro per fermare il cronometro sull'1'46"732. Una prestazione che gli è valsa l'ottavo tempo e l'accesso diretto alla Q2 di domani mattina.

Una prestazione sontuosa, se si pensa che la seconda delle Honda è quella di Luca Marini, che però ha chiuso con il 17° tempo, a più di mezzo secondo dal francese.

"Sono molto contento", ha detto il pilota della Honda LCR. "E' la prima volta che vado in Q2 da quando sono alla Honda e ha quasi il sapore di una vittoria".

Nella situazione attuale della Honda, che è tutt'altro che competitiva, ogni segnale positivo è una vera e propria boccata d'aria. "E' importante, ma non voglio festeggiare, perché la strada è ancora lunga", ha ricordato il pilota di Nizza.

Johann Zarco, Team LCR Honda Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco ha provato a dare una spiegazione a questo buon risultato e lo ha trovato nella pista che dava pochi riferimenti ai piloti con il nuovo asfalto. "L'asfalto è molto strano, ma mi ero allenato qui con la moto stradale, quindi forse è per questo che ero meno sorpreso degli altri", ha spiegato.

Anche se la maggior parte dei piloti migliorerà nel corso del weekend, Zarco sembra fiducioso di poter portare a casa un risultato discreto: "Se riusciamo a controllare bene la moto dopo metà gara, allora possiamo fare bene", ha detto.

Per il momento, grazie al passaggio acquisito alla Q2, Zarco ha la certezza di partire nella prima metà della griglia, togliendosi di dossi diversi dei suoi rivali abituali. "In ogni caso, so che domani, anche se dovessi finire ultimo in Q2, sarà la mia miglior qualifica dell'anno".

Nonostante sia solo venerdì e non dia punti, ma solo soddisfazioni, il francese apprezza le sensazioni che prova oggi. "Il passo avanti mi fa sorridere molto".

Alla Honda continuano a lavorare e a provare soluzioni per colmare il gap, soprattutto con la Ducati. Un progresso lento, ma che Zarco è in grado di distinguere. "Abbiamo dei punti deboli in accelerazione, ma la moto gira meglio con questa nuova configurazione del motore", ha detto.