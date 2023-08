MotoGP | Zarco in una situazione "ancora più oscura" per il 2024

La griglia della MotoGP 2024 ha iniziato a prendere forma con il primo trasferimento ufficializzato ieri. La Yamaha ha deciso di fare a meno di Franco Morbidelli, che la prossima stagione sarà sostituito da Alex Rins del team LCR. Per quanto riguarda la Ducati, per il momento non si è mosso nulla e i possibili scenari dipenderanno dalle scelte che riguarderanno Marco Bezzecchi.

L'italiano è intenzionato a prolungare la sua avventura con la VR46 ottenendo una moto di ultima generazione, ma una promozione in Pramac sembra ancora una possibilità. Succederebbe a Johann Zarco, nel qual caso il posto lasciato libero alla VR46 andrebbe probabilmente a Morbidelli, membro dell'Academy fondata da Rossi. Zarco, che non ha ancora un contratto per la stagione 2024, potrebbe quindi essere candidato al manubrio lasciato libero da Rins alla Honda LCR.

Al suo arrivo a Silverstone giovedì, Zarco ha ammesso di essere ancora all'oscuro se il prolungamento che stava valutando con Pramac si potrà concretizzare. "Non lo so", ha detto. "Mi aspettavo di vedere le cose più chiaramente durante l'estate e, alla fine, è ancora più oscuro. Quest'anno ho un manager e lascio che se ne occupi lui, è molto meglio".

Quando gli è stato chiesto di chiarire la sua situazione, il francese non ha saputo dare una risposta più precisa. "Non lo so ancora", ha detto semplicemente.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Obiettivo vittoria prima della fine della stagione

Preferendo tenere il più lontano possibile dalla sua mente le domande sul suo futuro in MotoGP, Johann Zarco ha approfittato della pausa estiva per migliorare la sua condizione fisica, nella speranza di trarne beneficio al termine di una stagione molto impegnativa che vedrà i piloti disputare otto gare in dieci fine settimana, con il tour asiatico seguito dalle trasferte in Australia, Qatar e Valencia.

"Mi sono allenato bene nelle ultime cinque settimane e spero di essere molto bravo nella seconda parte della stagione. Ho cercato di gestire al meglio le energie in vista delle molte gare consecutive. Sarà difficile per molti piloti. Voglio essere quello che riesce ad anticipare meglio le cose, ottenere buoni risultati e lottare per la vittoria, come ho cercato di fare per molte gare".

La gestione delle energie fisiche, ma anche dello stress, sarà molto importante secondo Johann: "Abbiamo visto molti infortuni ed incidenti perché durante i fine settimana si è stanchi ed i piloti possono commettere errori o tentare qualcosa. Si provano più cose perché si perde un po' di autocontrollo. La pausa è stata utile per recuperare le energie, ma queste possono esaurirsi dopo poche gare. Cercherò di controllarle e spero che sia una buona strategia".